БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Увеличават акциза върху цигарите още от август
Чете се за: 00:52 мин.
Назначават експертиза на мантинелите на АМ...
Чете се за: 02:45 мин.
Иван Демерджиев за катастрофата на АМ "Тракия":...
Чете се за: 05:22 мин.
Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г....
Чете се за: 04:07 мин.
Тежко остава състоянието на жената, пострадала при...
Чете се за: 01:12 мин.
Опасения за стотици хиляди жертви при мощните...
Чете се за: 02:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България търси по-тясно индустриално партньорство с Полша и насърчава нови инвестиции

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Запази

Стокообменът между двете страни достига рекордни нива, съобщи вицепремиерът Александър Пулев в Гданск

Слушай новината

България е отворена за полски инвестиции и разглежда Полша като един от своите приоритетни икономически партньори. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с представители на Гданския бизнес клуб в рамките на Международната конференция за възстановяването на Украйна „Ukraine Recovery Conference 2026“, която се провежда на 25 и 26 юни в Гданск.

Пред полските предприемачи Пулев подчерта стратегическото местоположение на България като връзка между Европа, Азия и Африка, както и ключовата роля на страната в енергийните, транспортните и дигиталните коридори на региона.

„Искаме да засилим диалога за индустриално сътрудничество между нашите две братски държави“, заяви вицепремиерът. Той отбеляза, че двустранният стокообмен между България и Полша вече достига рекордните 3,2 млрд. евро, а преките полски инвестиции в българската икономика надхвърлят 650 млн. евро.

По думите му България се стреми да следва успешния модел на развитие на полската икономика. Пулев подчерта, че страната е преодоляла периода на политическа нестабилност и вече разполага със стабилно парламентарно мнозинство и правителство с ясна реформаторска програма.

Сред приоритетите на кабинета са приемането на нов закон за публично-частното партньорство и реализирането на мащабна програма за модернизация в енергетиката. Тя включва инвестиции в нови ядрени мощности, както и в инфраструктурни проекти в областта на транспорта, пристанищата и летищата, които ще бъдат развивани чрез публично-частни партньорства.

Вицепремиерът акцентира и върху развитието на високите технологии. Той посочи, че България е сред шестте пилотни държави в Европейския съюз, избрани за инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект, включително суперкомпютри и центрове за данни.

По време на срещата Пулев обърна внимание и на потенциала на отбранителната индустрия. Според него секторът е от ключово значение за националната сигурност и европейската отбранителна система. Той подчерта, че българските предприятия ускоряват прехода към производства по стандартите на НАТО и развиват нови направления, включително производството на безпилотни системи.

Снимки: Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията

В заключение вицепремиерът отбеляза, че България и Полша споделят близки исторически и културни връзки, както и сходни икономически интереси, които създават благоприятни условия за разширяване на двустранното индустриално сътрудничество през следващите години.

В българската делегация участваха още посланикът на България в Полша Маргарита Ганева, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, заместник-министри от икономическия, транспортния и енергийния сектор, както и представители на българските институции и бизнеса.

#вицепремиерът Александър Пулев #гданск #Полша #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
3
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
4
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
5
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа
6
Трагедия! Две деца от школата на Славия загинаха в катастрофа

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
2
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
3
Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
4
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
5
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от тях загинаха при тежка катастрофа на АМ "Тракия"
6
Две деца от футболен клуб "Славия" и бащата на едно от...

Още от: Бизнес

В повечето държави извън еврозоната гражданите подкрепят присъединяването към единната валута в ЕС, сочи проучване
В повечето държави извън еврозоната гражданите подкрепят присъединяването към единната валута в ЕС, сочи проучване
Българската хотелска асоциация: Няма стотици проценти печалби, а заплатите са близки до средните в страната Българската хотелска асоциация: Няма стотици проценти печалби, а заплатите са близки до средните в страната
Чете се за: 03:07 мин.
Има ли имотен балон в България? Има ли имотен балон в България?
Чете се за: 01:17 мин.
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Отпуснатите 1 млрд. евро по ПВУ са глътка въздух за бюджета Вицепремиерът Атанас Пеканов: Отпуснатите 1 млрд. евро по ПВУ са глътка въздух за бюджета
Чете се за: 07:17 мин.
Преговорите с "Боташ" ще приключат до месец - два, съобщи енергийният министър Преговорите с "Боташ" ще приключат до месец - два, съобщи енергийният министър
Чете се за: 06:05 мин.
От КТ "Подкрепа" отново предлагат промени в данъчното облагане От КТ "Подкрепа" отново предлагат промени в данъчното облагане
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Въздушна линейка транспортира до Пловдив пострадалата жена при катастрофата на АМ "Тракия"
Въздушна линейка транспортира до Пловдив пострадалата жена при...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Назначават експертиза на мантинелите на АМ "Тракия" след тежката катастрофа, отнела живота на трима души Назначават експертиза на мантинелите на АМ "Тракия" след тежката катастрофа, отнела живота на трима души
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
След мощните трусове във Венецуела: Десетки жертви и стотици ранени, обявено е извънредно положение След мощните трусове във Венецуела: Десетки жертви и стотици ранени, обявено е извънредно положение
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Гореща вълна се задава към България, до 38° във вторник Гореща вълна се задава към България, до 38° във вторник
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Срещу гонките в Дупница: Затягат контрола на пътя с нови камери и...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Започна принудително изземване на язовир "Ахелой" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Увеличават акциза върху цигарите още от август
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Цените на винетките скачат с 30% от 1 август 2026 г. – вижте...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ