България търси по-тясно индустриално партньорство с Полша и насърчава нови инвестиции

България е отворена за полски инвестиции и разглежда Полша като един от своите приоритетни икономически партньори. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с представители на Гданския бизнес клуб в рамките на Международната конференция за възстановяването на Украйна „Ukraine Recovery Conference 2026“, която се провежда на 25 и 26 юни в Гданск.

Пред полските предприемачи Пулев подчерта стратегическото местоположение на България като връзка между Европа, Азия и Африка, както и ключовата роля на страната в енергийните, транспортните и дигиталните коридори на региона.

„Искаме да засилим диалога за индустриално сътрудничество между нашите две братски държави“, заяви вицепремиерът. Той отбеляза, че двустранният стокообмен между България и Полша вече достига рекордните 3,2 млрд. евро, а преките полски инвестиции в българската икономика надхвърлят 650 млн. евро.

По думите му България се стреми да следва успешния модел на развитие на полската икономика. Пулев подчерта, че страната е преодоляла периода на политическа нестабилност и вече разполага със стабилно парламентарно мнозинство и правителство с ясна реформаторска програма.

Сред приоритетите на кабинета са приемането на нов закон за публично-частното партньорство и реализирането на мащабна програма за модернизация в енергетиката. Тя включва инвестиции в нови ядрени мощности, както и в инфраструктурни проекти в областта на транспорта, пристанищата и летищата, които ще бъдат развивани чрез публично-частни партньорства.

Вицепремиерът акцентира и върху развитието на високите технологии. Той посочи, че България е сред шестте пилотни държави в Европейския съюз, избрани за инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект, включително суперкомпютри и центрове за данни.

По време на срещата Пулев обърна внимание и на потенциала на отбранителната индустрия. Според него секторът е от ключово значение за националната сигурност и европейската отбранителна система. Той подчерта, че българските предприятия ускоряват прехода към производства по стандартите на НАТО и развиват нови направления, включително производството на безпилотни системи.

Снимки: Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията

В заключение вицепремиерът отбеляза, че България и Полша споделят близки исторически и културни връзки, както и сходни икономически интереси, които създават благоприятни условия за разширяване на двустранното индустриално сътрудничество през следващите години.

В българската делегация участваха още посланикът на България в Полша Маргарита Ганева, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, заместник-министри от икономическия, транспортния и енергийния сектор, както и представители на българските институции и бизнеса.