България в розово: Велошествия и хиляди фенове съпътстваха Джиро д’Италия у нас

Незабравими емоции завладяха публиката, която беше по цялото трасе на Джиро д'Италия у нас - с подкрепа за състезателите и съпътстващи любителски велопоходи.

Пловдив днес беше Джиро д'Италия. Знакови сгради в града бяха обагрени в емблематичния за състезанието цвят, а тази сутрин паметникът на Альоша също осъмна, покрит с розово наметало. Авторът на акцията обаче остана неизвестен.

Хиляди пловдивчани и гости на града се събраха в центъра на Пловдив, за да видят световните звезди и началото на финалната обиколка.

Димитър Чолаков: "Едно голямо състезание, което дори не сме мечтали да бъде в България."

Точно в 13.00 часа, под аплодисментите на публиката на площад „Централен“ беше даден старт на състезанието.

Трасето на състезанието премина през ключови булеварди в Пловдив.

Джузепе ди Френческо - почетен консул на Италия в Пловдив: "Ние, италианците - имаме няколко големи събития, които не можем да пропускаме - обръщението на президента на републиката на 31 декември, фестивалът на Сан Ремо и Джиро д'Италия. Истинският италианец, когато стартира Джиро д’Италия, спира и за няколко дена гледа красотата на своята държава, тази година ще гледаме българската красота."

Костадин Димитров - кмет на община Пловдив: "Веднъж може би в живота се случва такова събитие за Пловдив Възможност, че може да бъдем заедно."

Над 5000 пловдивчани се включиха в традиционното велошествие, което премина по част от маршрута на "Джирото" и финишира на булевард „България“.

Дея Ковачева: "Доста хора биха взели пример от тези колоездачи и да започнат и те да спортуват."

Над 5000 софиянци и гости на столицата се включиха във велошествието „София кара Giro“ с много положителни емоции.

Петър: "Вчера бях във Велико Търново, там също беше много интересно, атмосферата беше много хубава."

Това е най-мащабното велошествие в историята на столицата, а мнозина участници преминаха по осемкилометровото трасе няколко пъти.

Виктория: "Гледам колоездене и нямам търпение да видя финиша. Много съм развълнувана, имам фаворити, с които искам да се снимам. Аз съм готова още един път да мина трасето - много ми хареса."

Петя, участник във велошествието "София кара Giro": "Ние сме големи фенове на колоезденето като цяло, постоянно караме колелета, навсякъде ги возим с нас. Мъжът ми е луд фен на колоезденето и мисля, че много малко са такива в България".

В любителския велопоход се предизвика и незрящия Виктор Асенов, който се качи на нормален велосипед, а за да се избегне инцидент - получаваше напътствия от друг велосипедист.

Виктор Асенов: "Човек винаги трябва да опитва и винаги трябва да се предизвиква. Това те държи жив, това те кара да се чувстваш вдъхновен."

Сред публиката имаше хора от близки и далечни страни.

Енцо: "Обожаваме Джирото, ние сме тук за Джирото. София е прекрасна, обичаме България." Криста: "Хареса ми, радвам се, че съм тук." Алберто: "Моята майка дойде от Колумбия, аз живея тук и ѝ показах града, а събитието е страхотно." Радко, участник във велошествието "София кара Giro": "От Скопие дойдохме, бяхме в Бургас, Несебър, Созопол и сега гледам в София, много хубаво е организирано."

Хората се надяват Джиро д'Италия отново да се проведе в България, а от местната власт искат повече велоалеи за по-добра свързаност между кварталите.





