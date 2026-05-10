БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Даниел Трифонов с втори медал, българинът над всички със...
Чете се за: 01:35 мин.
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия...
Чете се за: 02:15 мин.
Йоан Иванов се качи на подиума във Варна със сребро на...
Чете се за: 01:27 мин.
Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа...
Чете се за: 01:20 мин.
Втора етапна победа за Пол Мание
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България в розово: Велошествия и хиляди фенове съпътстваха Джиро д’Италия у нас

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Запази
българия розово велошествия хиляди фенове съпътстваха джиро дrsquoиталия нас
Снимка: БТА
Слушай новината

Незабравими емоции завладяха публиката, която беше по цялото трасе на Джиро д'Италия у нас - с подкрепа за състезателите и съпътстващи любителски велопоходи.

Пловдив днес беше Джиро д'Италия. Знакови сгради в града бяха обагрени в емблематичния за състезанието цвят, а тази сутрин паметникът на Альоша също осъмна, покрит с розово наметало. Авторът на акцията обаче остана неизвестен.

Хиляди пловдивчани и гости на града се събраха в центъра на Пловдив, за да видят световните звезди и началото на финалната обиколка.

Димитър Чолаков: "Едно голямо състезание, което дори не сме мечтали да бъде в България."

Точно в 13.00 часа, под аплодисментите на публиката на площад „Централен“ беше даден старт на състезанието.

Трасето на състезанието премина през ключови булеварди в Пловдив.

Джузепе ди Френческо - почетен консул на Италия в Пловдив: "Ние, италианците - имаме няколко големи събития, които не можем да пропускаме - обръщението на президента на републиката на 31 декември, фестивалът на Сан Ремо и Джиро д'Италия. Истинският италианец, когато стартира Джиро д’Италия, спира и за няколко дена гледа красотата на своята държава, тази година ще гледаме българската красота."

Снимки: БТА и БГНЕС

Костадин Димитров - кмет на община Пловдив: "Веднъж може би в живота се случва такова събитие за Пловдив Възможност, че може да бъдем заедно."

Над 5000 пловдивчани се включиха в традиционното велошествие, което премина по част от маршрута на "Джирото" и финишира на булевард „България“.

Дея Ковачева: "Доста хора биха взели пример от тези колоездачи и да започнат и те да спортуват."

Над 5000 софиянци и гости на столицата се включиха във велошествието „София кара Giro“ с много положителни емоции.

Петър: "Вчера бях във Велико Търново, там също беше много интересно, атмосферата беше много хубава."

Това е най-мащабното велошествие в историята на столицата, а мнозина участници преминаха по осемкилометровото трасе няколко пъти.

Виктория: "Гледам колоездене и нямам търпение да видя финиша. Много съм развълнувана, имам фаворити, с които искам да се снимам. Аз съм готова още един път да мина трасето - много ми хареса."

Петя, участник във велошествието "София кара Giro": "Ние сме големи фенове на колоезденето като цяло, постоянно караме колелета, навсякъде ги возим с нас. Мъжът ми е луд фен на колоезденето и мисля, че много малко са такива в България".

В любителския велопоход се предизвика и незрящия Виктор Асенов, който се качи на нормален велосипед, а за да се избегне инцидент - получаваше напътствия от друг велосипедист.

Виктор Асенов: "Човек винаги трябва да опитва и винаги трябва да се предизвиква. Това те държи жив, това те кара да се чувстваш вдъхновен."

Сред публиката имаше хора от близки и далечни страни.

Енцо: "Обожаваме Джирото, ние сме тук за Джирото. София е прекрасна, обичаме България."

Криста: "Хареса ми, радвам се, че съм тук."

Алберто: "Моята майка дойде от Колумбия, аз живея тук и ѝ показах града, а събитието е страхотно."

Радко, участник във велошествието "София кара Giro": "От Скопие дойдохме, бяхме в Бургас, Несебър, Созопол и сега гледам в София, много хубаво е организирано."

Хората се надяват Джиро д'Италия отново да се проведе в България, а от местната власт искат повече велоалеи за по-добра свързаност между кварталите.


#Джиро Д‘Италия #публика #емоции

Последвайте ни

ТОП 24

Втора етапна победа за Пол Мание
1
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
2
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде ще бъде затворено за движение
3
София под блокада заради финала на Джиро д’Италия: Вижте къде...
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
4
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади на движението
5
София посреща финала на Джиро д’Италия в България с блокади...
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
6
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Втора етапна победа за Пол Мание
2
Втора етапна победа за Пол Мание
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
3
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
4
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
6
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...

Още от: Общество

История с криле: щъркелът Антон прелетя хиляди километри до Украйна след спасение в Бургас
История с криле: щъркелът Антон прелетя хиляди километри до Украйна след спасение в Бургас
Патриарх Даниил: Днешният празник е показателен за зрелостта на българската православна църква Патриарх Даниил: Днешният празник е показателен за зрелостта на българската православна църква
Чете се за: 02:17 мин.
Опит за рекорд: Варненец с 45 000 коремни преси за 60 часа Опит за рекорд: Варненец с 45 000 коремни преси за 60 часа
Чете се за: 01:07 мин.
Над 800 полицейски служители са ангажирани с организацията и сигурността за Джиро д’Италия в София Над 800 полицейски служители са ангажирани с организацията и сигурността за Джиро д’Италия в София
Чете се за: 04:40 мин.
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
23451
Чете се за: 02:47 мин.
Потребителската кошница поскъпва: Зеленчуците с най-сериозен ръст в цените Потребителската кошница поскъпва: Зеленчуците с най-сериозен ръст в цените
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

България в розово: Велошествия и хиляди фенове съпътстваха Джиро д’Италия у нас
България в розово: Велошествия и хиляди фенове съпътстваха Джиро...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София
Чете се за: 02:15 мин.
Още
Мерки срещу високите цени: Управляващите внасят антикризисен пакет в парламента Мерки срещу високите цени: Управляващите внасят антикризисен пакет в парламента
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Кипър очаква по-слаб туристически сезон заради войната в Близкия изток Кипър очаква по-слаб туристически сезон заради войната в Близкия изток
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Ще си тръгнат ли американските военни от Германия? Баварското...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
БАБХ пресече контрабанда на екзотични птици за стотици хиляди евро
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Евакуация на пътниците: Корабът-огнище на хантавирус пристигна край...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ