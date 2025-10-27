БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българските баскетболни национали Борислав Младенов и Йордан Минчев регистрираха загуби

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Поражение за Младенов в Адриатическата лига и загуба за Минчев в Бундеслигата.

Йордан Минчев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Националът Борислав Младенов и неговият австрийски отбор Виена Баскет допуснаха втора загуба в Адриатическата лига по баскетбол за мъже, след като отстъпиха при домакинството си срещу черногорския Будучност със 78:83 в мач от четвъртия кръг в група В.

Виена Баскет заема четвърта позиция във временното класиране в групата с актив 2-2, а начело са словенският Цедевита Олимпия и Будучност с по три успеха от четири изиграни срещи.

Борислав Младенов се отчете с 6 точки и 2 асистенции за 11 минути на терена за австрийския тим.

За състава от Виена предстои домакинство на Оберварт Гънърс на 29 октомври.


Друг от българските национали Йордан Минчев и неговият германски отбор Кемниц претърпяха поражение при гостуването си на Бамберг с 82:96 в двубой от петия кръг на местния шампионат. За Кемниц загубата бе втора, а съставът прекъсна серията си от три победи. Минчев и съотборниците му са седми в подреждането към момента с актив 3-2.

Българинът реализира 6 точки, 8 борби и 2 асистенции за 28 игрови минути.

В следващия си мач Кемниц приема Улм в среща от турнира Еврокъп на 29 октомври, а на 1 ноември има домакинство срещу Брауншвайг в Бундеслигата.

#Борислав Младенов #Йордан Минчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса "Лукойл"
1
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по казуса...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
2
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на годината в Пловдив
3
Хирургът, който връща живота – доц. Елиан Зънзов е лекар на...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
5
Русия тества „Буревестник“ – ракета с ядрена мощност
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на войната в Украйна
6
Тръмп към Путин: Не извършвай изпитания на ракети, а сложи край на...

Най-четени

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
3
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
4
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
6
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...

Още от: Баскетбол

Борислава Христова и Атинайкос записаха трета поредна победа в елита на Гърция
Борислава Христова и Атинайкос записаха трета поредна победа в елита на Гърция
Пореден силен мач за Виктор Уембаняма, французинът изведе Сан Антонио отново до успеха Пореден силен мач за Виктор Уембаняма, французинът изведе Сан Антонио отново до успеха
Чете се за: 02:42 мин.
Черно море също нанесе удар по самочувствието на Академик Черно море също нанесе удар по самочувствието на Академик
Чете се за: 03:32 мин.
Ботев 2012 намери пътя към първа победа в НБЛ Ботев 2012 намери пътя към първа победа в НБЛ
Чете се за: 03:07 мин.
Александър Везенков на ниво при разгром на Олимпиакос в Гърция Александър Везенков на ниво при разгром на Олимпиакос в Гърция
Чете се за: 02:20 мин.
Балкан показа дух и спря полета на Рилски в НБЛ Балкан показа дух и спря полета на Рилски в НБЛ
Чете се за: 03:42 мин.

Водещи новини

Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Благомир Коцев с повдигнати нови обвинения
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София Кола падна от мост на "Цариградско шосе" в София
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Сексуални стимуланти в куриерски пратки откриха митничари Сексуални стимуланти в куриерски пратки откриха митничари
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян Спират движението и в двете посоки по пътя Асеновград - Смолян
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Наводнение спря трамваи и парализира трафика: Ключов булевард в...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Пускат поетапно парното в Пловдив от днес
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Дипломация и търговия: Япония - спирка от азиатската обиколка на Тръмп
Чете се за: 03:27 мин.
По света
След проливните дъждове: Ноември ще бъде по-топъл от обичайното и с...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ