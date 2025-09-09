Балкан финишира втори на турнира в Ботевград

Балкан финишира на второ място на турнира в Ботевград. Съставът на Васил Христов отстъпи пред Апоел Тел Авив с 66:108 на финала, изигран в "Арена Ботевград". В игра за балканци се завърна Димитър Димитров, но от редиците им отсъстваше Демонд Робинсън. От своя страна израелците отново бяха без Борислав Младенов.

Третото място отиде при Фалко Сомбатхей, който отказа Виена със 74:67 в първия мач.

По този начин "зелените" имат на сметката си една победа и две загуби в своята подготовка за новия сезон, а баскетболистите Димитрис Итудис продължават да са безпогрешни на българска земя и записаха трети пореден успех. За Балкан предстои нов турнир, който ще бъде в Самоков, където участие ще вземат Рилски спортист и ТФТ Скопие.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от BC Balkan (@balkanbotevgrad)





„Зелените“ намериха ритъма си в дебютните минути и се озоваха на лидерската позиция, но гостите отвърнаха в офанзивен план за пълен обрат и по този начин си издействаха аванс от 7 точки в откриващия период. В следващата десетка израелците не се забавиха и с натрупването на двуцифрена разлика и това бе достатъчно да се приберат в съблекалнята при 57:35.

Дебютантът в Евролигата рядко намаляваше оборотите и в хода на третата част, повеждайки с 21-точков актив след 30 минути игра. По този начин заключителната четвърт се превърна в протоколна.

Кортни Алекзандър бе над всички за Балкан с 13 точки и 9 борби. Константин Тошков, Джамари Блекмън и Николай Грозев имат по 10 точки.