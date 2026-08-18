Балкан продължава със селекцията, подписа с Иван Спиров

Баскетболният Балкан Ботевград привлече още един български състезател, информираха от клуба.

Част от отборите на националите U16, U18, U20 и мъже. Варненецът е част от мъжкия отбор на Черно Море - Тича дълги години, а през изминалия сезон покори нови върхове, като бе част от NCAA с Cleveland State Vikings.

"Играейки както в позицията на тежко крило, така и като център, Иван Спиров идва в редиците на Балкан и носи със себе си енергията, уменията и високия професионализъм, необходими на нашия отбор за предстоящите предизвикателства в турнира Еврокъп", написаха от ботевградския тим в профила си в социалната платформа Фейсбук.

В понеделник от Балкан обявиха и привличането на австралиеца Алекс Дукас.