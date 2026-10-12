Бърнард Текпетей: Важно е да бъдем заедно и да печелим като отбор

Бърнард Текпетей беше сред големите герои за Лудогорец при категоричната победа с 5:0 над Арда в двубой от 11-ия кръг на Първа лига. Ганайското крило реализира две попадения и получи индивидуалната награда за представянето си, която посвети на своята майка.

Футболистът разкри, че срещата е имала особено емоционално значение за него, тъй като за първи път от началото на професионалната му кариера майка му е присъствала на стадиона, за да го наблюдава на живо.

"Тази награда е за моята майка. Откакто започнах да играя футбол, тя не беше идвала да ме гледа. Сега дойде“, сподели развълнуваният Текпетей след двубоя.

Ганаецът беше с основен принос за убедителния успех на разградчани, като отбеляза второто и третото попадение в срещата. Първо се разписа с мощен удар от малък ъгъл, а малко по-късно реализира и от пряк свободен удар след рикошет в защитник на гостите.

Текпетей подчерта, че доброто представяне на Лудогорец е резултат от предварително изготвения план за срещата и колективните усилия на отбора.

"Бяхме подготвени за това, което ни бяха приготвили. Успяхме да изградим добър план за мача. Искам да помагам на съотборниците си. Важно е да бъдем заедно и да печелим като отбор“, заяви крилото.

Футболистът коментира и промяната в настроението на отбора след завръщането на Игор Йовичевич начело на Лудогорец. Хърватският специалист започна втория си престой в Разград с убедителна победа, а според Текпетей атмосферата в съблекалнята вече е положителна.

"Енергията е позитивна, откакто Йовичевич се върна. Всички трябва да даваме възможно най-доброто от себе си“, категоричен беше ганаецът.

Той изрази увереност и в качествата на новите попълнения, които трябва да помогнат на разградчани в битката за трофеите през сезона.

"Новите футболисти знаят какво трябва да правят. Качеството им е много високо и имаме нужда от тях“, добави Текпетей.

Победата над Арда позволи на Лудогорец да събере 26 точки и да се доближи само на две от лидера Левски, като двата отбора имат по десет изиграни срещи.