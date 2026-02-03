Барселона поиска финала на Шампионската лига през 2029 г.

Отборът на Барселона предприема конкретни стъпки към домакинство на финала на Шампионската лига през 2029 година, след като клубът, Общинският съвет на Барселона и каталунското правителство обединиха усилия за обща кандидатура. За място на големия мач е предложен обновеният стадион „Камп Ноу“.

От клуба потвърдиха, че вече е стартирана първата фаза от процедурата по кандидатстване пред УЕФА, като цялата изискуема първоначална документация е подадена в срок. Барселона официално заявява намерението си градът да бъде избран за домакин, а емблематичният стадион – за арена на финала.

Окончателната кандидатура трябва да бъде внесена в началото на юни 2026 година, когато УЕФА ще разгледа всички предложения и ще вземе решение за домакинството на един от най-гледаните спортни събития в света.