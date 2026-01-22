Барселона покори Прага след шеметно второ полувреме

Барселона направи втора вярна крачка в Шампионска лига и съхрани надежди за директно класиране на осминафиналите. Съставът на Ханзи Флик сломи съпротивата на Славия Прага с 4:2 в мач от седмия кръг.

На "Синобо Стейдиъм" името си сред голмайсторите за победителите записаха Фермин Лопес на два пъти, Дани Олмо и Роберт Левандовски, който се превърна и в грешник, отбелязвайки си и автогол, а за чехите точен бе Васил Кушей. Испанците срещнаха немалък отпор от футболистите на Индрих Трипишовски, особено през първото полувреме, но през второто бяха пълни господари на терена. Така каталунците отново се доближиха до Топ 8. От своя страна чехите инкасираха втора поредна загуба и все още не познават вкуса на успеха в турнира на богатите.

"Блаугранас" се намират на деветото място във временното класиране с 13 точки, а отборът от Прага заема 34-та позиция с едва 3. На 28 януари (сряда) Барселона ще приеме Копенхаген, докато за Славия предстои гостуване на Пафос.

Стартът предложи по един удар от далечна дистанция и от двете страни. Първоначално Томаш Хори стреля високо над вратата, а впоследствие изпълнението повтори и Фермин Лопес, който опит шут, минал над напречната греда.

Домакините нямаха проблеми да играят открит футбол и това даде ефект. В 10-та минута Васил Кушей засече топката след центриране от корнер, а Жоан Гарсия спаси, но първият закачи топката при падането и тя мина голлинията.

Гостите се отърсиха от първоначалния шок и започнаха да владеят все по-често топката. В 34-та минута испанците стигнаха до изравнителен гол. Рафиня комбинира с Френки де Йонг, а той от своя страна намери Лопес и за него остана само да прати топката във вратата, пазена от Индрих Станек.

8 минути по-късно „блаугранас“ вече бяха в ролята на лидери. В герой отново се превърна Лопес, който получи топката на границата на наказателното поле и с красив шут матира Станек.

Радостта обаче не траеше дълго. В 44-минута последва центриране от ъглов удар, при който топката се удари в рамото на Роберт Левандовски и навести вратата на Лопес за 2:2.

„Лос кулес“ поставиха вихрено начало на второто полувреме, като в рамките на минута Педри и Лопес застрашиха вратата на Станек, но той спаси авторитетно и в двата случая.

В 52-та минута действащите шампиони в Испания стигнаха до трето попадение, дело на Лопес, но то бе отменено след проверка на ВАР заради засада на Левандовски. След това и Рафиня напомни за себе си с шут, минал над вратата.

Чехите излязоха от своята половина и в 54-та минута Лукаш Провод изпробва рефлексите на Рафиня. Гостуващият тим веднага пренесе събитията на другата врата, като този път Станек спаси изстрел на Руни Барджи.

Чешкият страж бе на мястото си и в 63-та минута, когато спаси шут на Левандовски. Секунди по-късно обаче той капитулира за трети път. Двама от редиците на отбора от Прага изчистиха топката след центриране, а тя се озова в Дани Олмо. Испанецът успа да си нагласи топката и с прекрасен шут от границата на наказателното поле направи Станек безпомощен.

Каталунците нямаха намерение да спират и затвърдиха тези думи в 71-та минута. Тогава бърза атака, подхваната от Маркъс Рашфорд, завърши с пас към Левандовски. Намиращият се близо до вратата на домакините успя да овладее топката с известни трудности и също да накаже Станек по пътя към четвъртия гол.

В 89-та минута Рафиня пробва късмета си с далечен изстрел, но чешкият вратар внимаваше и спаси.