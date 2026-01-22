БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Барселона покори Прага след шеметно второ полувреме

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:57 мин.
Спорт
Запази

Испанците сломиха съпротивата на Славия и все още мечтаят за място в Топ 8 на Шампионска лига.

Барселона покори Прага след шеметно второ полувреме
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Барселона направи втора вярна крачка в Шампионска лига и съхрани надежди за директно класиране на осминафиналите. Съставът на Ханзи Флик сломи съпротивата на Славия Прага с 4:2 в мач от седмия кръг.

На "Синобо Стейдиъм" името си сред голмайсторите за победителите записаха Фермин Лопес на два пъти, Дани Олмо и Роберт Левандовски, който се превърна и в грешник, отбелязвайки си и автогол, а за чехите точен бе Васил Кушей. Испанците срещнаха немалък отпор от футболистите на Индрих Трипишовски, особено през първото полувреме, но през второто бяха пълни господари на терена. Така каталунците отново се доближиха до Топ 8. От своя страна чехите инкасираха втора поредна загуба и все още не познават вкуса на успеха в турнира на богатите.

"Блаугранас" се намират на деветото място във временното класиране с 13 точки, а отборът от Прага заема 34-та позиция с едва 3. На 28 януари (сряда) Барселона ще приеме Копенхаген, докато за Славия предстои гостуване на Пафос.

Стартът предложи по един удар от далечна дистанция и от двете страни. Първоначално Томаш Хори стреля високо над вратата, а впоследствие изпълнението повтори и Фермин Лопес, който опит шут, минал над напречната греда.

Домакините нямаха проблеми да играят открит футбол и това даде ефект. В 10-та минута Васил Кушей засече топката след центриране от корнер, а Жоан Гарсия спаси, но първият закачи топката при падането и тя мина голлинията.

Гостите се отърсиха от първоначалния шок и започнаха да владеят все по-често топката. В 34-та минута испанците стигнаха до изравнителен гол. Рафиня комбинира с Френки де Йонг, а той от своя страна намери Лопес и за него остана само да прати топката във вратата, пазена от Индрих Станек.

8 минути по-късно „блаугранас“ вече бяха в ролята на лидери. В герой отново се превърна Лопес, който получи топката на границата на наказателното поле и с красив шут матира Станек.

Радостта обаче не траеше дълго. В 44-минута последва центриране от ъглов удар, при който топката се удари в рамото на Роберт Левандовски и навести вратата на Лопес за 2:2.

„Лос кулес“ поставиха вихрено начало на второто полувреме, като в рамките на минута Педри и Лопес застрашиха вратата на Станек, но той спаси авторитетно и в двата случая.

В 52-та минута действащите шампиони в Испания стигнаха до трето попадение, дело на Лопес, но то бе отменено след проверка на ВАР заради засада на Левандовски. След това и Рафиня напомни за себе си с шут, минал над вратата.

Чехите излязоха от своята половина и в 54-та минута Лукаш Провод изпробва рефлексите на Рафиня. Гостуващият тим веднага пренесе събитията на другата врата, като този път Станек спаси изстрел на Руни Барджи.

Чешкият страж бе на мястото си и в 63-та минута, когато спаси шут на Левандовски. Секунди по-късно обаче той капитулира за трети път. Двама от редиците на отбора от Прага изчистиха топката след центриране, а тя се озова в Дани Олмо. Испанецът успа да си нагласи топката и с прекрасен шут от границата на наказателното поле направи Станек безпомощен.

Каталунците нямаха намерение да спират и затвърдиха тези думи в 71-та минута. Тогава бърза атака, подхваната от Маркъс Рашфорд, завърши с пас към Левандовски. Намиращият се близо до вратата на домакините успя да овладее топката с известни трудности и също да накаже Станек по пътя към четвъртия гол.

В 89-та минута Рафиня пробва късмета си с далечен изстрел, но чешкият вратар внимаваше и спаси.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Славия Прага #ФК Барселона

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
2
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
3
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия терен
4
Терзиев след оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия...
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
5
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да...
Сняг, дъжд и поледици в сряда
6
Сняг, дъжд и поледици в сряда

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
3
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
6
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...

Още от: Футбол

Ливърпул превзе Марсилия с класика
Ливърпул превзе Марсилия с класика
Трета поредна победа за Ювентус в Шампионската лига Трета поредна победа за Ювентус в Шампионската лига
Чете се за: 01:22 мин.
Галатасарай и Атлетико Мадрид не се победиха Галатасарай и Атлетико Мадрид не се победиха
Чете се за: 02:07 мин.
Пер-Матиас Хьогмо: Мотивирани сме и знаем за какво играем Пер-Матиас Хьогмо: Мотивирани сме и знаем за какво играем
Чете се за: 02:52 мин.
Хулио Веласкес: Кондиционно отборът стои добре Хулио Веласкес: Кондиционно отборът стои добре
Чете се за: 01:20 мин.
Атанас Чернев премина в Кайзерслаутерн Атанас Чернев премина в Кайзерслаутерн
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва в предсрочните избори
Очакваният проект на президента Радев - ще може ли и как да участва...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот Правната комисия в НС прие да гласуваме със сканиращи устройства на предстоящия вот
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега? Има ли време за доставка на нови устройства за изборите сега?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Тръмп няма да налага мита заради Гренландия Тръмп няма да налага мита заради Гренландия
Чете се за: 00:37 мин.
По света
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Напрeжение на политическата сцена у нас след поканата на Тръмп
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Усещане за студ: Човешката физика и мразовитото време
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Повече права за пътуващите в самолети гласува Европейският парламент
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ