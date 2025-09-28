Барселона се възползва от издънката на Реал М и отново е начело на Ла Лига

Барселона постигна четвърта поредна победа в испанското футболно първенство, след като спечели домакинството си срещу Реал Сосиедад с 2:1 в среща от седмия кръг. Каталунският гранд се изкачи на върха във временното класиране, измествайки досегашния лидер Реал Мадрид, като събра 19 точки - с 1 повече от мадридчани.

Реал Сосиедад записа четвърта загуба в последните си пет двубоя и се намира на 17-а позиция с 5 пункта в актива си.

В игра за домакините се завърна младата звезда на световния футбол Ламин Ямал, който лекуваше контузия. Ямал влезе на терена в 58-ата минута и само една по-късно асистира на Роберт Левандовски от дясно по атаката на Барселона за победния гол за 2:1.

Преди това Алваро Одриосола даде преднина на гостите в 31-ата минута, а Барселона изравни чрез Жул Кунде, който бе точен в 43-ата минута, възползвайки се от удобно центриране от корнер на Маркъс Рашфорд.

По-рано днес Елче и Севиля също записаха победи. Новакът се наложи над Селта Виго у дома с 2:1, докато андалусийците си тръгна с трите точки от гостуването на Райо Валекано след гол на Акор Адамс.