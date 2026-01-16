Барселона си проправи път до Топ 8 за Купата на Краля

Барселона намери място на четвъртфиналите в турнира за Купата на Краля. Съставът на Ханзи Флик се справи с Расинг Сантандер след 2:0 в мач от осминафиналите, който се изигра на стадион " Ел Сардинеро".

Имената си сред голмайсторите за действащите носители на трофея записаха Феран Торес и Ламин Ямал, които отбелязаха по едно попадение през второто полувреме. Именно тогава "блаугранас" сломиха съпротивата на футболистите, водени от Хосе Алберето. Все пак участникът във втора дивизия може да съжалява, тъй като през вторите 45 минути имаше своите шансове да направи срещата по-интересна.

Следващият съперник на Барселона в надпреварата ще стане ясен на по-късен етап.

On to the next round pic.twitter.com/PjezLoJjQp — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 15, 2026

Домакините наложиха натиск в началото, но без да стигнат до каквито и да е опасни положения. Постепенно гостите обърнаха развитието в своя полза и си спечелиха териториално надмощие, а в 11-та минута стигнаха и до първата опасност. Тогава Дани Олмо пропусна да реализира след добро подаване.

Последваха скучни минути, в които каталунците държаха инициативата в свои ръце, но без да стигат до опасни положения. Изключение направи Марко Бернал, който пробва диагонален шут.

В края на първото полувреме „блаугранас“ създадоха и най-добрата си възможност. Тогава Маркъс Рашфорд стреля опасно, а Хоакин Ескиуета внимаваше и спаси. Малко след това Хуан Арана можеше да открие за отбора от втора дивизия, тъй като пропусна удар с глава.

Актуалните носители на трофея не намалиха оборотите на старта на второто полувреме. В 49-та минута Рашфоррд изпробва рефлексите на Ескиуета. 4 минути по-късно и Ламин Ямал също застраши вратата на втородивизионния отбор.

В 66-та минута „блаугранас“ пробиха защитата на лидера в Сегунда. Фермин Лопес подаде дълъг пас на Феран Торес, който надбяга съперниковата отбрана и остана очи в очи с Ескиета, за да прониже вратата му.

Домакините пропуснаха златна възможност да изравнят в 69-та минута, когато Магет Гей не успя да прониже вратата, пазена от Жоан Гарсия. 8 минути по-късно Манекс Лосано отбеляза и хвърли в еуфория публиката по стадиона, но тя траеше прекалено кратко, тъй като голът бе отменен заради засада.

„Лос кулес“ можеха да решат всичко в 79-та минута. Тогава Ескиета се превърна в герой, спасявайки последователни удари на Лопес и Роберт Левандовски.

В 86-та минута Сатандер вкара чрез Лосано, като и този гол бе отменен поради засада.

Домакините можеха да пратят мача в добавеното време. Лосано получи дълъг пас и остана очи в очи с Гарсия, но стражът запази хладнокръвие и спаси авторитетно.

Атака по-късно каталунците решиха всичко след бърза атака, при която топката стигна до Ямал и той не сбърка на празна врата, слагай точка на спора с второ попадение.