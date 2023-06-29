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Баскетболистът Йордан Минчев подписа с румънския Сибиу

от БНТ , Източник: БТА
14:35, 29.06.2023
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
йордан минчев разтрогна взаимно съгласие унгарския атомерьомю
Снимка: БФ Баскетбол
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Баскетболният национал Йордан Минчев ще носи екипа на румънския първодивизионен тим Сибиу през следващия сезон.

Минчев прекара последните месеци в Рилски спортист, а догодина отново ще се състезава в чужбина, съобщиха от мениджърската агенция на баскетболиста.

През 2022-а той първоначално подписа с унгарския Атомерьомю, но по-късно разтрогна договора си, тъй като лекуваше контузия и се насочи към самоковския клуб.

По здравословни причини 24-годишният Йордан Минчев ще пропусне мачовете на националния отбор на България през лятото, но надеждите са да бъде напълно готов за новия сезон 2023/2024.

Високият 202 сантиметра баскетболист е играл още за отборите на Сливен, Левски, Левски Лукойл, Фенербахче, КК Вършац, МЗТ Скопие, Академик София, Истанбул Бююкшехир и ОШЕ Лайънс.

Новият клуб на Минчев достигна до полуфиналите в румънската елитна дивизия през миналия сезон.

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#Йордан Минчев
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