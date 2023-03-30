Баскетболните национали до 18 год. започват подготовка в Шумен

Националният отбор на България по баскетбол за юноши до 18-годишна възраст ще се събере за първи лагер тази година в Шумен, съобщиха от БФБаскетбол.

Селекционерът Асен Николов и помощниците му Янко Янков от Шумен и Веселин Веселинов от Хебър са поканили 15 момчета от български и чужди клубове за подготовка от 9 до 15 април.

В лагера са селектирани да се включат следните състезатели:

Стефан Михайлов - Балкан

Момчил Кадиев - Левски

Максим Бочев - Левски

Джереми - Джулиан Колев - Кикзибам,Германия

Иво Користилов - Балкан

Стоян Ганев - Дунав

Ради Глухчев - Колидж баскет, Италия

Кристиян Челенков - ЦСКА

Александър Гавалюгов - Балкан

Александър Жилев - БУБА баскет

Теодор Трифонов - Дунав

Иван Димитров - БУБА баскет

Димитър Стамов - Академик Пловдив

Кристиян Василев - Балкан

Георги Цеков - ЦСКА

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