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Белгийските митници задържаха 1300 фалшиви футболни фланелки преди Мондиал 2026

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Спорт
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Властите предупреждават феновете за рисковете при покупки от съмнителни онлайн магазини и очакват още нарушения по време на световното първенство

Белгийските митници задържаха 1300 фалшиви футболни фланелки преди Мондиал 2026
Снимка: AP Photo
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Белгийските митнически власти са конфискували 1300 фалшиви футболни фланелки в седмиците преди началото на световното първенство по футбол. От Министерството на финансите в страната очакват подобни случаи да останат често явление по време на целия турнир, особено ако националният отбор на Белгия продължи напред в надпреварата.

Според данните почти всички задържани артикули са произведени в Китай и са пристигнали в страната чрез летищата в Брюксел и Лиеж. Засиленият интерес към футболните екипи около големи международни първенства традиционно води до увеличаване на нелегалната търговия.

От финансовото министерство обясняват, че високите цени на официалните фланелки често карат феновете да търсят по-евтини алтернативи в интернет, без да са сигурни в произхода на продуктите.

През миналата година белгийските митници са конфискували близо 40 000 фалшиви футболни екипа, като най-често става дума за артикули на популярни клубове като Пари Сен Жермен и Барселона. По време на световни и европейски първенства обаче най-търсени са фланелките на националните отбори.

Властите предупреждават, че освен незаконна, търговията с фалшиви стоки може да създаде и рискове за потребителите, тъй като продуктите не преминават необходимите проверки за качество и безопасност.

Процедурата предвижда при съмнение за фалшификат притежателят на съответната марка да извърши експертиза. Ако нарушението бъде потвърдено, стоката се унищожава или рециклира, като в някои случаи разходите могат да бъдат прехвърлени върху купувача.

От белгийското финансово министерство подчертаха, че проверките ще останат засилени през цялото световно първенство заради очаквания висок интерес към футболните артикули и националните екипи.

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#Национален отбор на Белгия по футбол за мъже #Мондиал 2026

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