Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където избират общински съветници

Нормално и без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където днес избират общински съветници. В изборната надпревара участват 23 партии, 4 коалиции и 2 местни коалиции. Избирателите могат да гласуват в 144 секции.

Въпреки рекордния брой на кандидатите за Общински съвет, избирателната активност е сравнително ниска. По последни данни от Общинската избирателна комисия към 11:00 часа едва 8,07% са хората, които са упражнили правото си на глас.

В училище "Димитър Гачев" се помещават 4 секции. В тях избирателната активност е сравнително по-висока от тези в останалата част в града и общината. Заговори се за напрежение в началото на изборния ден.

Иван Карашиков - председател на СИК: "Имаше малко напрежение в началото, ако трябва да сме честни. Имаше пораждащо се напрежение, но полицията дойде и си свърши работата. Имаше няколко ареста и всичко се успокои."

БНТ: Какво беше напрежението, какво се случи?

- Имаше голяма суматоха в коридорите, представители на определени политически партии, хората, които гласуват за тези политически партии, са объркани, не знаят за кого да гласуват, опитваше се да им бъде помагано.

От полицията заявиха, че към този момент задържани няма. Има обаче подадени сигнали, по които структурите на МВР работят.

