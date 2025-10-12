БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Насар бе посрещнат като герой в София
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където избират общински съветници

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
8,07% е избирателната активност към 11:00 часа

Снимка: Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Нормално и без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където днес избират общински съветници. В изборната надпревара участват 23 партии, 4 коалиции и 2 местни коалиции. Избирателите могат да гласуват в 144 секции.

Въпреки рекордния брой на кандидатите за Общински съвет, избирателната активност е сравнително ниска. По последни данни от Общинската избирателна комисия към 11:00 часа едва 8,07% са хората, които са упражнили правото си на глас.

В училище "Димитър Гачев" се помещават 4 секции. В тях избирателната активност е сравнително по-висока от тези в останалата част в града и общината. Заговори се за напрежение в началото на изборния ден.

Иван Карашиков - председател на СИК: "Имаше малко напрежение в началото, ако трябва да сме честни. Имаше пораждащо се напрежение, но полицията дойде и си свърши работата. Имаше няколко ареста и всичко се успокои."

БНТ: Какво беше напрежението, какво се случи?

- Имаше голяма суматоха в коридорите, представители на определени политически партии, хората, които гласуват за тези политически партии, са объркани, не знаят за кого да гласуват, опитваше се да им бъде помагано.

От полицията заявиха, че към този момент задържани няма. Има обаче подадени сигнали, по които структурите на МВР работят.

Вижте прякото включване на Ангел Узунов

#Общински съвет в Пазарджик #частични избори #Пазарджик #общински съветници

Последвайте ни

