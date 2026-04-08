Без победител между Спортинг Брага и Бетис на старта на четвъртфиналите в Лига Европа

Спортинг Брага и Бетис не успяха да се победят на старта на четвъртфиналите в Лига Европа. Двата отбора завършиха наравно след 1:1 в първия мач.

Иберийското дерби започна отлично за домакините от Брага, които откриха още в петата минута чрез Флориан Грилич. Австрийският национал реализира с пета, след като завърши много добра атака на тима си.

Две минути след това Бетис също реализира чрез Марк Бартра, но попадението на гостите от Севиля бе отменено поради засада.

В 25-ата минута Бартра отново бе много близо до това да се разпише, но този път изстрелът му намери гредата.

Натискът на гостите от Испания доведе до резултат в 60-ата минута, когато те получиха право да изпълнят дузпа за нарушение на Горби. От 11-те метра Кучо Ернандес реализира за 1:1.

В последните секунди Бетис можеше да направи и пълен обрат, но Антони пропусна от добра позиция