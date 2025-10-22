Дисциплинарната комисия към БФС отложи разглеждането на инцидентите от мача Черно море – Левски за следващото си заседание.

Дербито от 12-тия кръг беше белязано от напрежение, като сред изцепките бе провокацията на вратаря на "сините" Светослав Вуцов към феновете на домакините на стадион „Тича“ във Варна. Те реагираха на радостта му от победата след последния съдийски сигнал, а той се поклони към трибуните.

Лудогорец и Спартак Варна са наказани с по 1500 лева, като от варненския клуб трябва да възстановят щетите на стадион „Хювефарма Арена”.

За нерегламентирано използване на факли и димки, както и възпламеняване на бомбички, ЦСКА е наказан с 1300 лева след гостуването на Добруджа.