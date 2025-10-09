БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се...
Чете се за: 02:15 мин.
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 01:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:15 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БФС представи Атанас Рибарски като селекционер на юношеския национален отбор на България U19

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази
БФС представи Атанас Рибарски като селекционер на юношеския национален отбор на България U19
Снимка: БФС
Слушай новината

Атанас Рибарски е новият селекционер на България U19. Той заменя на поста Тодор Симов. В щаба влизат като помощник-треньори Данаил Иванов и бившият капитан на България Васил Божиков. Пламен Петров ще отговаря за подготовката на вратарите, както и анализаторът Антонио Петков.

За последно Рибарски бе асистент в Ботев (Пловдив). Във визитката му влизат 7 години в Берое, където е и бил със статут на директор на академията, помощник-треньор и треньор на U19. По-късно става част от ЦСКА 1948, където е асистент преди да изведе дублиращия отбор до шампионска титла във Втора лига през сезон 2022/23. Рибарски печели бронзови медали с първия отбор на ЦСКА 1948, извежда тима до участие в Лигата на конференциите, където се изправя срещу румънския гранд ФКСБ.

Рибарски, който поема поста от напусналия по посока Ботев (Враца) Тодор Симов, е работил анализатор в щаба на Илиан Илиев в представителния отбор на България. Също така е бил асистент и в Арда, а последната му работа като старши треньор е начело на Крумовград в efbet Лига.

Дебютът на новия щаб на България U19 е в Молдова, където предстоят два приятелски мача с домакините. Първата среща е на 11-и октомври от 15:00 часа на базата на Молдовската футболна федерация Вадул луй Вода. Вторият двубой е на същото място на 14-и октомври от 10:00 часа.

#Атанас Рибарски

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
2
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
4
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на тежести
5
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на...
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им
6
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: Български футбол

Футболното училище на Ботев Пд стана част от нова програма на УЕФА
Футболното училище на Ботев Пд стана част от нова програма на УЕФА
Наказаният Георги Кабаков получи наряд за световните квалификации Наказаният Георги Кабаков получи наряд за световните квалификации
Чете се за: 01:32 мин.
Повериха мача между България и Турция на португалец Повериха мача между България и Турция на португалец
Чете се за: 02:37 мин.
Какво показва статистиката преди България - Турция? Какво показва статистиката преди България - Турция?
Чете се за: 01:30 мин.
БФС дари 100 000 лева на фондация "Слънчеви деца 2024" БФС дари 100 000 лева на фондация "Слънчеви деца 2024"
Чете се за: 00:50 мин.
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука на София, Терзиев отказа - "Справяме се" Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука на София, Терзиев отказа - "Справяме се"
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за литература
Чете се за: 01:25 мин.
По света
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР) "Това е велик ден за арабския свят": Израел и Хамас се договориха - освобождават заложниците, армията на Тел Авив се изтегля от Газа (ОБЗОР)
Чете се за: 06:15 мин.
По света
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Кметът на Несебър: Общината работи активно за преодоляване...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Пуснаха под домашен арест бизнесмен, свързан с подземната цигарена...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
В очакване на Нобеловия лауреат за мир
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ