Съдът пусна на свобода срещу 10 000 лв. насилника на Дебора
Чете се за: 00:45 мин.
Съдът потвърди: Подпалвачът от Велико Търново остава за...
Чете се за: 02:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огнената стихия в Сакар
Чете се за: 01:42 мин.

БФС пусна в продажба единичните билети за България - Испания

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Всеки привърженик ще има право да закупи до 8 единични пропуска за срещата.

БФС пусна в продажба единичните билети за България - Испания
Снимка: Фейсбук Team Bulgaria
Единичните билети за предстоящата световна квалификация между България и Испания, която ще се играе на 4 септември от 21:45 часа на стадион “Васил Левски” в София, от днес са в онлайн-продажба в мрежата на Eventim, съобщи официалната страница на БФС. Всички привърженици, които не са взели пакетни пропуски за трите домакинства на "лъвовете", могат да намерят такива само за срещата с европейските шампиони в страницата www.eventim.bg.

Всеки привърженик ще има право да закупи до 8 единични пропуска за срещата, а самите талони ще бъдат изпратени 48 часа преди двубоя на предварително посочен имейл.

БФС напомня, че при влизане на непълнолетни лица на стадиона родителят/настойникът е длъжен да попълни изискваната от закона декларация за придружител.

В продажба продължават да бъдат и билетите за благотворителното събитие “Заедно за децата”, организирано съвместно с фондация “Слънчеви деца 2024”, което ще се проведе на 2-3 септември на стадион “Юнак”. Участие в него ще вземат редица футболни знаменитости – Христо Стоичков, Красимир Балъков, Валери Божинов и Ивелин Попов, както и популярни изпълнители начело с Криско, Любо Киров и Графа.

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Испания по футбол #Български футболен съюз (БФС) #Български национален отбор по футбол за мъже

