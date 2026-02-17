БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания...
Чете се за: 01:50 мин.
Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата...
Чете се за: 03:32 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

БФС спечели делото с Младен Кръстаич

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Родната централа постигна съдебна победа пред Швейцарски федерален съд по казусите, свързани с бившия национален селекционер и неговите помощници.

Младен Кръстаич
Снимка: Startphoto.bg
Българският футболен съюз постигна съдебна победа пред Швейцарски федерален съд по казусите, свързани с бившия национален селекционер Младен Кръстаич и неговите помощници Стефан Янкович и Неманя Милинчич. С решенията си съдът отменя постановените актове на Спортен арбитражен съд (КАС) по делата, произтичащи от прекратяването на трудовите правоотношения между БФС и треньорския щаб.

Швейцарският федерален съд връща казусите за ново разглеждане от КАС с указания, че решенията на Трибунала на ФИФА следва да бъдат отменени. Съдът също така осъжда насрещните страни да заплатят на Българския футболен съюз направените разноски по производството.

#Български футболен съюз (БФС) #Младен Кръстаич #Български национален отбор по футбол за мъже

Оливер Камдем избра да играе за националния отбор на Камерун
Оливер Камдем избра да играе за националния отбор на Камерун
Ули Хьонес: Юрген Клоп трябва да бъде на терена, а не да държи речи по света Ули Хьонес: Юрген Клоп трябва да бъде на терена, а не да държи речи по света
Чете се за: 02:30 мин.
Обрат в Олимпик Марсилия: Мехди Бенатия остава и поема цялата спортно-техническа власт Обрат в Олимпик Марсилия: Мехди Бенатия остава и поема цялата спортно-техническа власт
Чете се за: 01:25 мин.
Радослав Гидженов ще ръководи ЦСКА 1948 - Левски Радослав Гидженов ще ръководи ЦСКА 1948 - Левски
Чете се за: 04:35 мин.
Повериха Лудогорец - Ференцварош на германец Повериха Лудогорец - Ференцварош на германец
Чете се за: 00:57 мин.
България бе осъдена от Европейския съд по правата на човека за расистка агресия срещу британец България бе осъдена от Европейския съд по правата на човека за расистка агресия срещу британец
Чете се за: 01:45 мин.

От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания срещу сдружението на Ивайло Калушев
От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания срещу...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата Георги Александров остава в ареста Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата Георги Александров остава в ареста
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Нова версия за атаките срещу кмета на Бистрица Самуил Попов Нова версия за атаките срещу кмета на Бистрица Самуил Попов
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Цената на потребителската кошница се е повишила с 1 евро за седмица Цената на потребителската кошница се е повишила с 1 евро за седмица
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
"Лекс.bg": Продължават съдебните производства във връзка...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
