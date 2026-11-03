Билетите за мача Естония - България вече са в продажба

Билетите за последния мач на България от турнира Лига на нациите - гостуването на Естония в Талин на 16 ноември от 19:00 часа, вече са в онлайн-продажба от днес, съобщиха от централата.

Феновете, които желаят да проследят на живо двубоя, може да закупят своя пропуск директно от платформата на естонската футболна централа, която може да бъде открита на адрес www.piletilevi.ee.



Цената на единичен билет за възрастен е 20 евро, а за деца, родени през 2015 г. или по-късно, пропускът струва 7 евро, като при влизането им на стадиона трябва да бъде предоставен документ за самоличност.

За най-малките запалянковци входът ще бъде свободен.

Влизането на българските фенове ще се осъществява през Вход 7, а продажбата на билети ще продължи до началото на срещата в Талин.

Eстония има 6 точки от четири мача и заема 2-ата позиция в група С/4 на турнира, а българите са веднага след тях с 4. Исландия е на върха с 8 точки, Люксембург пък е на 4-ото място с 3.

Първата среща между двата отбора на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив се игра на 29-и септември и завърши при нулево равенство.