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Бивш играч на Левски и ЦСКА акостира в Черно море

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Бахамецът е вторият нов баскетболист в редиците на "моряците".

Зейн Ноулс
Снимка: БК Левски
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В Черно море Тича дадоха да се разбере, че не са приключили с работата по селекцията. „Моряците“ се похвалиха със своето първо чуждестранно и общо второ ново лятно попълнение. В редиците на варненския тим акостира Зейн Ноулс, обявиха днес официално от клуба. Бахамецът ще бъде сред основните стълбове под коша на Черно море от новия сезон.


За последно центърът демонстрира своите възможности в NTD Баку, озовавайки при азербайджанците в началото на февруари тази година. Националът на Бахама обаче не изиграва много мачове във въпросния отбор. Ноулс записа средно 5.0 точки и 5.7 борби за 7 срещи на азербайджанска земя през 2025/2026.

Той е добре познат на родната публика, след като се изявяваше с екипа на Левски в различни периоди през 2019/2020, 2021/2022 и 2023/2024, както и за ЦСКА през 2022/2023. На сметката си със „сините“ има Купа на България и сребро от същия турнир, както и бронз в НБЛ. В състава на „червените“ пък стигна до бронз в родния елит и сребро за купата на страната.

Преди това 34-годишният играч премина през Вакаяма и Токио, полските Тарнобжег и Шчечин, френските Шарлевил и Шартър, гръцкия ПАОК, турските Беледиеспор и отбора на Джеди Осман, унгарските ЗТЕ и Атомерому, както и косовския Сигал Прищина.

208-сантиметровият баскетболист е бивш възпитаник на Грамблинг Стейт, Пърл Коидж и Тексас Юнивърсити.

#НБЛ за мъже 2026/2027 #Зейн Ноулс #БК Черно море Тича

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