БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бленджини определя днес състава на България за световното

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Италианският треньор ще направи това след днешната тренировка на тима на лагера в Самоков.

Джанлоренцо Бленджини
Снимка: bgvolleyball.com
Слушай новината

Селекционерът на националния отбор на България по волейбол за мъже Джанлоренцо Бленджини ще обяви тази вечер окончателния състав за световното първенство във Филипините, обявиха от федерацията. Италианският треньор ще направи това след днешната тренировка на тима на лагера в Самоков.

Утре вечер отборът заминава за Япония за контролни срещи преди старта на Мондиала. Там България ще изиграе две контроли именно срещу тима на "Страната на изгряващото слънце" - на 2 и 3 септември в Токио, като втора част от подготовката.

На 7 септември "лъвовете" ще отпътуват за Хирошима, където на 8 и 9 септември ще се изиграят последните проверки срещу САЩ.

България започва участието си на световното първенство с мач срещу Германия на 13 септември, събота, като в групата са още тимовете на Словения и Чили.

#Джанлоренцо Бленджини #Български национален отбор по волейбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
2
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
3
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
4
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя,...
Пожар гори на територията на парк "Рила"
5
Пожар гори на територията на парк "Рила"
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите
6
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на...

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Национални отбори

България U21 излиза срещу Япония за разпределението на местата от 9-о до 12-о на световното по волейбол
България U21 излиза срещу Япония за разпределението на местата от 9-о до 12-о на световното по волейбол
Христина Вучкова: Няма напреженение, толкова са ни възможностите Христина Вучкова: Няма напреженение, толкова са ни възможностите
Чете се за: 03:15 мин.
Зетова: Трябва да взема някои важни решения за себе си Зетова: Трябва да взема някои важни решения за себе си
Чете се за: 02:32 мин.
Волейболните ни национали до 21 г. победиха Казахстан в петгеймов двубой на световното първенство в Китай Волейболните ни национали до 21 г. победиха Казахстан в петгеймов двубой на световното първенство в Китай
Чете се за: 01:17 мин.
България без Георги Бъчваров в останалите срещи от световното първенство до 21 г. България без Георги Бъчваров в останалите срещи от световното първенство до 21 г.
Чете се за: 00:37 мин.
България приключи със загуба участието си на световното по волейбол за жени България приключи със загуба участието си на световното по волейбол за жени
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на цигарите" се върна в България Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на цигарите" се върна в България
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Израел обяви град Газа за опасна бойна зона
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Зеленски: Русия разбира само от сила, затова сега трябва да...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ