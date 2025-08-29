Бленджини определя днес състава на България за световното

Селекционерът на националния отбор на България по волейбол за мъже Джанлоренцо Бленджини ще обяви тази вечер окончателния състав за световното първенство във Филипините, обявиха от федерацията. Италианският треньор ще направи това след днешната тренировка на тима на лагера в Самоков.

Утре вечер отборът заминава за Япония за контролни срещи преди старта на Мондиала. Там България ще изиграе две контроли именно срещу тима на "Страната на изгряващото слънце" - на 2 и 3 септември в Токио, като втора част от подготовката.

На 7 септември "лъвовете" ще отпътуват за Хирошима, където на 8 и 9 септември ще се изиграят последните проверки срещу САЩ.

България започва участието си на световното първенство с мач срещу Германия на 13 септември, събота, като в групата са още тимовете на Словения и Чили.