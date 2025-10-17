БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Блокаж - ще има ли кворум в НС?

За 9 часа тази сутрин е насрочено поредно заседание на парламента

Блокаж в работата на парламента. За 9 часа тази сутрин е насрочено поредно заседание на парламента, след като два дни депутатите не заседаваха заради липса на кворум.

След призива на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов към депутатите от партията да не осигуряват кворума в пленарна зала народните представители от най-голямата политическа сила не се регистрират.

Два поредни дни в зала не влизат и депутатите от "ДПС-Ново начало". Вчера не присъстваха и народните представители от "Има такъв народ", а ден по-рано от БСП.

В същото време лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви, че е говорил с премиера Желязков очаква да имат решение до понеделник.

И допълни, че са готови за преговори и да споделят отговорността.

А от коалиционните партньори от БСП заявиха, че властта не е самоцел и са готова на смени в правителството, ако има убедителни аргументи в тази посока.

Все още няма позиция от "Има такъв народ".

#без кворум # Народно събрание #блокаж

