Боримиров: Паметен ден за мен - успях да направя това, което искам

от БНТ
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Бившият български национал откри спортен комплекс за футбол и падел.

Даниел Боримиров
Снимка: БТА
Бившият български национал Даниел Боримиров откри спортен комплекс в столичен квартал. Съоръжението е оборудвано както за футбол, така и за падел. Пред журналисти директорът в Левски разкри подробности за трудностите, с които се е сблъскал с постояването на спортния обект.

„Минах през доста перипетии и трудности, но днешният ден е паметен за мен, защото след толкова усилия, успях да направя това, което исках, и да го представя пред вас", каза изпълнителният директор на Левски.

„Този проект трябваше да се направи на Бояна. Знаете 2021-2022 през какви трудности минах, хората бяха изкарани на стадиона, но не искам да се връщам назад, това е останало в миналото. Благодарение на тогавашния кмет на Община Люлин Милко Младенов се преместихме тук, като той дойде и ме покани, а аз се отзовах. Госпожа Фандъкова също помогна да се премести проектът. Така след две години усилия успяхме да го реализираме. Защо падел? Защото паделът в момента е най-бързоразвиващият се спорт", уточни Боримиров.

„Аз съм създал всички необходими условия - ще ви покажа съблекални и ресторант. Затворил съм кръга отвсякъде. Идеята е като дойдат хора, родители с деца, да ги оставят да спортуват, а те да влязат в ресторанта и да наблюдават отвътре, дали ще е тренировката или някои мач на екраните. От тази гледна точка съм се постарал максимално да създадем максимално добри условия", каза бившият футболист.

„Безсънни нощи съм имал. Тъй като и в Левски не ми беше лесно, виждате в последните две години как се развива клубът. Старал съм се по никакъв начин да не ощетявам Левски и за това искам да изкажа едно огромно благодаря на моето семейство, което всеки ден беше тук на обекта и контролираше абсолютно всички дейности. От утре всеки е добре дошъл в комплекса и може да се наслаждава на условията", добави Боримиров.

#Даниел Боримиров

