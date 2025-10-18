БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Борислав Младенов и Виена записаха втора победа в Адриатическата лига

Спорт
Националът допринесе за успеха с 6 точки и 4 борби за 13 минути на терена.

БК Апоел Тел Авив - Борислав Младенов
Снимка: startphoto.bg
Националът Борислав Младенов и неговият отбор Виена Баскет постигнаха втора победа в Адриатическата лига по баскетбол за мъже, след като спечелиха домакинството си срещу сръбския Мега Баскет с 88:81 в среща от третия кръг в група В.

Виена заема второ място във временното класиране в групата с актив 2-1, колкото има и лидерът Будучност.

Младенов допринесе за успеха с 6 точки и 4 борби за 13 минути на терена, а най-резултатен от съотборниците му беше словенецът Грегор Глас, който реализира 20 точки, 6 борби и 5 асистенции.

За тима на Виена Баскет предстои домакинство срещу състава на Велс на 20 октомври в среща от австрийския шампионат при мъжете.

#Адриатическа лига за мъже 2025/26 #Виена Баскет #Борислав Младенов

