ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 00:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:47 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

Борислав Младенов с дабъл-дабъл за Виена

Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Българският национал с нов силен мач за новия си отбор.

Българският национал Борислав Младенов беше сред най-добрите на терена при третата поредна победа на клубния си тим Виена в австрийския шампионат. Съставът на Виена Баскет се наложи при гостуването си на Грац със 76:65 и оглавява временното класиране в първенството.

Младенов реализира "дабъл-дабъл" от 16 точки и 10 борби, а добави и 7 асистенции за 37 минути на терена.

Най-резултатен за успеха на Виена Баскет беше Арон Стажич с 19 точки и 3 борби.

#БК Виена #Борислав Младенов

