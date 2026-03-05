Борусия Дортмунд ще поднови договора на капитана Емре Джан въпреки тежката контузия

Ръководството на Борусия Дортмунд възнамерява да продължи договора на капитана си Емре Джан, който ще отсъства продължително време заради тежка контузия в коляното.

32-годишният халф скъса кръстни връзки на левия крак по време на мача от Бундеслигата срещу Байерн Мюнхен през уикенда.

"Изпитваме безкрайно уважение към Емре. Това е още една причина да изразим подкрепата си към него и отвъд 30 юни, когато изтича настоящият му договор. Когато се възстанови от предстоящата операция, ще седнем заедно с него и ще поговорим“, заяви спортният директор на клуба Ларс Рикен пред Funke.

Германският национал със сигурност ще пропусне остатъка от сезона, както и предстоящото Световно първенство през лятото. Джан се присъедини към тима от Дортмунд през 2020 година от Ювентус, а от 2023 година носи капитанската лента на „жълто‑черните“.