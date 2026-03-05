БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Халфът скъса кръстни връзки в дербито с Байерн и ще пропусне остатъка от сезона

Борусия Дортмунд ще поднови договора на капитана Емре Джан въпреки тежката контузия
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Ръководството на Борусия Дортмунд възнамерява да продължи договора на капитана си Емре Джан, който ще отсъства продължително време заради тежка контузия в коляното.

32-годишният халф скъса кръстни връзки на левия крак по време на мача от Бундеслигата срещу Байерн Мюнхен през уикенда.

"Изпитваме безкрайно уважение към Емре. Това е още една причина да изразим подкрепата си към него и отвъд 30 юни, когато изтича настоящият му договор. Когато се възстанови от предстоящата операция, ще седнем заедно с него и ще поговорим“, заяви спортният директор на клуба Ларс Рикен пред Funke.

Германският национал със сигурност ще пропусне остатъка от сезона, както и предстоящото Световно първенство през лятото. Джан се присъедини към тима от Дортмунд през 2020 година от Ювентус, а от 2023 година носи капитанската лента на „жълто‑черните“.

"Диагнозата е изключително неприятна за Емре и за клуба. Той е наш капитан от доста време“, добави още Рикен.

