Разширяват плейофите за промоция от Чемпиъншип във Висшата лига

Плейофите за промоция от Чемпиъншип във Висшата лига ще бъдат разширени от четири на шест отбора, считано от следващия сезон, съобщиха от Английската футболна лига.

В настоящия формат първите два отбора в крайното класиране печелят директна промоция за елита на английския футбол, а тимовете между трето и шесто място участват в плейофи за още една квота.

Според новия формат от следващата кампания отборите, завършили на трета и четвърта позиция, ще се класират директно за полуфиналите на плейофите. Тимовете между пето и осмо място пък ще започват битката за промоция от нова четвъртфинална фаза.

Финалът на плейофите традиционно се провежда на Уембли.