Разширяват плейофите за промоция от Чемпиъншип във Висшата лига

От следващия сезон шест отбора ще се борят за последното място в елита на английския футбол
Плейофите за промоция от Чемпиъншип във Висшата лига ще бъдат разширени от четири на шест отбора, считано от следващия сезон, съобщиха от Английската футболна лига.
В настоящия формат първите два отбора в крайното класиране печелят директна промоция за елита на английския футбол, а тимовете между трето и шесто място участват в плейофи за още една квота.
Според новия формат от следващата кампания отборите, завършили на трета и четвърта позиция, ще се класират директно за полуфиналите на плейофите. Тимовете между пето и осмо място пък ще започват битката за промоция от нова четвъртфинална фаза.
Финалът на плейофите традиционно се провежда на Уембли.
"От въвеждането си през сезон 1986/87 плейофите се превърнаха в най-вълнуващата част от футболния календар в страната, улавяйки драмата, напрежението и емоциите, които правят EFL толкова специална. След няколко месеца дискусии с клубовете и останалите заинтересовани лица сме убедени, че тази промяна ще засили конкуренцията в Чемпиъншип и ще даде на повече отбори и техните привърженици шанс да се докоснат до промоцията във Висшата лига“, заяви председателят на EFL Тревър Бърч, цитиран от Ройтерс.