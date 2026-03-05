БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Андрей Гюров след Съвета по сигурността:...
Чете се за: 07:22 мин.
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите...
Чете се за: 02:15 мин.
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Разширяват плейофите за промоция от Чемпиъншип във Висшата лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

От следващия сезон шест отбора ще се борят за последното място в елита на английския футбол

разширяват плейофите промоция чемпиъншип висшата лига
Слушай новината

Плейофите за промоция от Чемпиъншип във Висшата лига ще бъдат разширени от четири на шест отбора, считано от следващия сезон, съобщиха от Английската футболна лига.

В настоящия формат първите два отбора в крайното класиране печелят директна промоция за елита на английския футбол, а тимовете между трето и шесто място участват в плейофи за още една квота.

Според новия формат от следващата кампания отборите, завършили на трета и четвърта позиция, ще се класират директно за полуфиналите на плейофите. Тимовете между пето и осмо място пък ще започват битката за промоция от нова четвъртфинална фаза.

Финалът на плейофите традиционно се провежда на Уембли.

"От въвеждането си през сезон 1986/87 плейофите се превърнаха в най-вълнуващата част от футболния календар в страната, улавяйки драмата, напрежението и емоциите, които правят EFL толкова специална. След няколко месеца дискусии с клубовете и останалите заинтересовани лица сме убедени, че тази промяна ще засили конкуренцията в Чемпиъншип и ще даде на повече отбори и техните привърженици шанс да се докоснат до промоцията във Висшата лига“, заяви председателят на EFL Тревър Бърч, цитиран от Ройтерс.

#Чемпиъншип 2025/2026 #Висша лига 2025/26

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
2
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на Залата на славата на Калифорния
3
Джейми Ли Къртис и Арнолд Шварценегер са сред новите членове на...
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция беше съобщена първо в България
4
Айше Сали, БТА: Новината за прихваната иранска ракета над Турция...
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран
5
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив до 9 март
6
Националният авиопревозвач анулира всички полети от и до Тел Авив...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Европейски футбол

Ключов защитник на Борусия Дортмунд е близо до нов договор
Ключов защитник на Борусия Дортмунд е близо до нов договор
Борусия Дортмунд ще поднови договора на капитана Емре Джан въпреки тежката контузия Борусия Дортмунд ще поднови договора на капитана Емре Джан въпреки тежката контузия
Чете се за: 01:17 мин.
Жоан Лапорта и Виктор Фонт ще спорят за президентския пост в Барселона Жоан Лапорта и Виктор Фонт ще спорят за президентския пост в Барселона
Чете се за: 01:47 мин.
Мениджърът на Кристъл Палас остана без шофьорска книжка за шест месеца Мениджърът на Кристъл Палас остана без шофьорска книжка за шест месеца
Чете се за: 01:12 мин.
Вратар в Германия пострада, след като бе уцелен с фойерверк по време на мач Вратар в Германия пострада, след като бе уцелен с фойерверк по време на мач
Чете се за: 01:12 мин.
Дузпи класираха Тулуза и Ница на полуфиналите за Купата на Франция Дузпи класираха Тулуза и Ница на полуфиналите за Купата на Франция
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта в Близкия изток
Продължава евакуацията на български граждани от зоната на конфликта...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Втори съвет по сигурността по темата Иран Втори съвет по сигурността по темата Иран
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона Конфликтът в Близкия изток: Европейски държави засилват присъствието си в региона
Чете се за: 05:52 мин.
По света
Инцидент с дете на писта над Банско Инцидент с дете на писта над Банско
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи...
Чете се за: 04:27 мин.
По света
ЦИК: Общо 24 политически формации ще участват на изборите на 19 април
Чете се за: 02:15 мин.
Политика
ГДБОП разби престъпна група за трафик на хора и сексуална експлоатация
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ