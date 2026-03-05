Ключов защитник на Борусия Дортмунд е близо до нов договор

Старши треньорът на Борусия Дортмунд Нико Ковач изрази увереност, че ключовият защитник Нико Шлотербек ще продължи договора си с клуба.

Централният бранител има контракт с „жълто‑черните“ до лятото на 2027 година, а според Ковач разговорите между двете страни за ново споразумение трябва да се проведат в следващите дни.

"Всички ще се радваме много, ако това не се обсъжда. То зависи само от него. Той е много важна част от състава и е страхотен футболист с невероятен характер. Нико е лидерът и определено имаме нужда от него“, заяви Ковач пред медиите.

В събота Борусия Дортмунд се изправя срещу Кьолн в мач от Бундеслига, след като миналата седмица тимът отстъпи с 2:3 срещу Байерн Мюнхен.

"Искаме да печелим още повече точки. Целта ни е победата във всеки един мач. Напрежението не трябва да спада, а момчетата знаят това“, добави Ковач.

В момента дортмундци изостават на 11 точки от лидера Байерн Мюнхен в класирането.