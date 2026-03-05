Жоан Лапорта и Виктор Фонт ще спорят за президентския пост в Барселона

Барселона обяви официално кандидатите за предстоящите президентски избори в клуба. След проверката на подписите Избирателната комисия потвърди, че в надпреварата ще участват само бившият президент Жоан Лапорта и неговият опонент Виктор Фонт.

Двамата кандидати са преминали прага от 2337 необходими валидни подписа, което им позволява да се явят на вота, насрочен за 15 март.

Electoral Board announce Joan Laporta and Víctor Font as candidates for the presidency of the Club pic.twitter.com/5Hml1FEJ3g — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 5, 2026

Лапорта представи общо 8170 подписа, от които 7226 са били признати за валидни. При кандидатурата на Фонт бяха внесени 5144 подписа, като 4440 от тях са одобрени след проверката.

Третият кандидат – Марк Сирия – не успя да събере необходимата подкрепа. Въпреки че подаде 2844 подписа, след проверката валидни се оказаха 2247, което го остави на 90 подписа под изисквания минимум.

След обявяването на кандидатурите Лапорта и Фонт ще стартират официалната си предизборна кампания в петък. Тя ще продължи до 13 март – два дни преди самите избори.

На последния вот за президент на клуба през 2021 година отново именно Лапорта и Фонт бяха основните претенденти, като тогава Лапорта спечели изборите с малко над 54 процента от гласовете.