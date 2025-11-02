БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Босненци завоюваха първата си победа в Адриатическата лига срещу Виена на Борислав Младенов

Спорт
Българският национал не записа името си сред нито един от статистическите позитивни показатели.

Борислав Младенов
Снимка: aba-liga.com/Ednan Turali
Борислав Младенов и Виена инкасираха второ поредно поражение в Адриатическата лига. Българинът и неговите съотборници отстъпиха драматично при визитата си на Босна Телеком с 68:71 в мач от петия кръг в група B. Босненците, които са сред съперниците на Рилски спортист в групите на ФИБА Къп, спечелиха първия си мач в турнира от 15 години насам.

Младенов се включи от резервната скамейка и остана в игра за скромните 7 минути. За това време българският национал не успя да се разпише, като не записа името си и сред нито един от статистическите позитивни показатели. При стрелбата си крилото бе 0/3 от близко разстояние.

Момчетата на Майк Кофин имат две победи и три загуби в Адриатика, като се намират на третото място във временното класиране. На 9 ноември, неделя, Младенов и компания ще бъдат гости на Цедевита Олимпия.

Гостите имаха предимство през голяма част от първото полувреме и след неговия край се изстреляха при 40:38. Третата част предложи още по-сериозна интрига, а преди началото на четвъртата домакините постигнаха обрат за плюс 2. Драма не липсваше и във финалната десетка, но в края босненците измъкнаха успеха.

Грегор Глас наниза 23 точки за австрийците, включително и 6 точни стрелби от далечна дистанция.

