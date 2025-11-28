БУБА Баскетбол започна с гръмка победа в турнира на Европейската младежка баскетболна лига

БУБА Баскетбол стартира с изразителна победа в турнира на Европейската младежка баскетболна лига за юноши до 17 години. Селекцията на Борис Бракалов и Ивайло Константинов победиха с лекота Лондон Елит със 100:69 след отлично начало от 12:0 и 26:5 в първата четвърт.

Кирил Димитров бе най-резултатен с 25 точки, 8 борби, 5 асистенции и 3 откраднати топки. Капитанът Лазар Петров бе лидер и най-полезен с 20 точки и по 8 борби и асистенции, включително и 5 откраднати топки.

Тази вечер от 20:00 ч. в зала „Триадица“ БУБА Баскетбол ще играе с хърватския Дубрава.