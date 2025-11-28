БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Теменужка Петкова: Диалогът между правителството,...
Чете се за: 01:50 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БУБА Баскетбол започна с гръмка победа в турнира на Европейската младежка баскетболна лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Запази

Тази вечер от 20:00 ч. БУБА Баскетбол излиза срещу Дубрава от Хърватия.

буба баскетбол завърши победа участието турнира европейската младежка лига софия
Снимка: официален сайт на БК БУБА Баскетбол
Слушай новината

БУБА Баскетбол стартира с изразителна победа в турнира на Европейската младежка баскетболна лига за юноши до 17 години. Селекцията на Борис Бракалов и Ивайло Константинов победиха с лекота Лондон Елит със 100:69 след отлично начало от 12:0 и 26:5 в първата четвърт.

Кирил Димитров бе най-резултатен с 25 точки, 8 борби, 5 асистенции и 3 откраднати топки. Капитанът Лазар Петров бе лидер и най-полезен с 20 точки и по 8 борби и асистенции, включително и 5 откраднати топки.

Тази вечер от 20:00 ч. в зала „Триадица“ БУБА Баскетбол ще играе с хърватския Дубрава.

Свързани статии:

БУБА Баскетбол е домакин на турнир от Европейската младежка баскетболна лига
БУБА Баскетбол е домакин на турнир от Европейската младежка баскетболна лига
Мачовете в зала "Триадица" ще са от 27 до 30 ноември.
Чете се за: 00:37 мин.
#БУБА Баскетбол #БК БУБА баскетбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
2
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
3
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
4
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
5
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
6
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?

Най-четени

Дъжд и сняг в неделя
1
Дъжд и сняг в неделя
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Европейски баскетбол

България потегли подобаващо в предварителните квалификации за Евробаскет 2029
България потегли подобаващо в предварителните квалификации за Евробаскет 2029
В Партизан отхвърлиха оставката на Желко Обрадович В Партизан отхвърлиха оставката на Желко Обрадович
Чете се за: 01:15 мин.
Гергана Иванова се развихри и изпрати Касторс Брен в плейофите на Еврокъп Гергана Иванова се развихри и изпрати Касторс Брен в плейофите на Еврокъп
Чете се за: 01:50 мин.
България тръгва по дългия път на предварителните квалификации за Евробаскет 2029 България тръгва по дългия път на предварителните квалификации за Евробаскет 2029
Чете се за: 05:07 мин.
Берое приключи безславно в Еврокъп Берое приключи безславно в Еврокъп
Чете се за: 01:57 мин.
Везенков показа класа в Белград, но Милър-Макинтайър имаше последната дума (ВИДЕО) Везенков показа класа в Белград, но Милър-Макинтайър имаше последната дума (ВИДЕО)
Чете се за: 05:22 мин.

Водещи новини

Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Теменужка Петкова: Диалогът между правителството, синдикатите и работодателите е възстановен Теменужка Петкова: Диалогът между правителството, синдикатите и работодателите е възстановен
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тази сутрин има кворум от първия път в парламента
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Претърсват офиса на Андрий Йермак, началник на кабинета на Зеленски
Чете се за: 00:45 мин.
По света
След стрелбата във Вашингтон: Почина ранената служителка на...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Броят на жертвите от пожара в няколко небостъргача в Хонконг...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ