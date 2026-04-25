Везенков е кралят на редовния сезон в Евролигата (ВИДЕО)
От първо лице: Кореспондентът на БНТ за стрелбата срещу...
Цената на българската продукция – от щанда до трапезата

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Изборите минаха и докато очакваме сформирането на нов кабинет и свикването на Народното събрание решихме да видим от какво ниво на цените ще започне управлението си новата власт. Мирела Дончева провери цените на българската реколта, която вече е на пазара във Велико Търново.

По пазарите и магазините хората все по-често смятат на ум, още преди да са стигнали до касата. Една салата, пресен лук и репички - почти 5 евро, доматите - от 3 до 6 евро за килограм. За пенсионери и работещи с ниски доходи това вече не е просто поскъпване, а ежедневна борба за оцеляване.

На пазара в Горна Оряховица срещаме Северина. Разказва ни, че работи като социален асистент за минимална заплата. Разходите ѝ обаче никак не са минимални.

Натискът не е само върху потребителите. Производителите също усещат сериозно поскъпване. Николай Николов е зеленчукопроизводител. Отблизо 30 години обработва 50 декара земя край Долна Оряховица. Според него от години секторът е оставен сам да оцелява. А държавна политика за развитие на зеленчукопроизводството няма.

Николай Николов, зеленчукопроизводител: „Ние постоянно правим инвестиции. Каквото може да си позволим да го купим, го купуваме. И не през програми, и не през нищо. Всичко и само с кредит или наше средства. Постоянно, защото иначе изхвръкваме. Не модернизираме ли по някакъв начин производството, нямаме никакъв шанс ценово да се борим с конкуренти, с цялата индустрия. Турция и Гърция са много силни в това нещо. При тях това е на доста високо ниво. В България почти всичко е западнало. Много трудно ще станат нещата без държавна намеса. На този етап, с водената досега 20 години политика, това е изчезващ отрасъл. Защото инвестициите, които правим са големи. Не минаваме един път в нивата.“

Николай още не е правил сметка на какви цени ще реализира продукцията си. Но в началото на стопанската година разходите му са с поне 30% по-високи. Основно заради работната ръка.

Николай Николов, зеленчукопроизводител: „Не можеш да оставиш хората с парите, които са вземали преди, защото те нямат да работят. Те нямат да искат да работят. Според мен ще намалее потреблението на хората. Нещата ще са плачевни, ако не можем да реализираме стока на нормална цена.“

А когато продукцията стигне до пазара, разликата в цената често е шокираща. Зелената салата тръгва от градината на Николай за около 40 цента. А в магазина и на пазара стига до 80 цента и дори 1 евро.

Николай Николов, зеленчукопроизводител: „Не мога да съдя политиката на търговците. Това нещо води малко да спекула в цените. Производителят няма време да излезе на борса, на фермерски пазари. Аз нямам време. Аз идвам в 7 часа и си тръгвам в 9 часа вечерта. Трябва да си мениджър, трябва да си всякакъв работник, майстор и всичко трябва да си в едно.“

Сериозен скок в цените на месото българско производство, млечните продукти и яйцата засега няма, казва Димитър Минчев, който се занимава с търговия. Промяна има в поведението на хората, които започват да се ограничават, когато пазаруват.

Димитър Минчев, търговец: „Към момента вече няма такива драстични промени в цените. Единствено, както последните месеци знаем, при телешкото има по-висока цена, която се остана така. Към момента все още оборотите са горе-долу нормални за сезона. Наблюдава се нерегулярност в оборотите на моменти, приливи и отливи, което е странно. Досега не се е случвало, но като цяло все още клиентите не са спрели да пазаруват.“

Между производители, търговци и потребители общото усещане остава едно – несигурност за бъдещето.

ТОП 24

Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
1
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по...
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат срещу ЦСКА във Вечното дерби
2
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен обрат...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
3
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
4
Константин Папазов влиза в битката за президент на БФБаскетбол
Илияна Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде активен глас за единна, силна и мирна Европа
5
Илияна Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде...
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална полиция"
6
Не признавайте дълг по телефона, съветват от "Национална...

Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
3
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
4
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
5
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
6
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа

Карнавално шествие: Любими герои от детските книги се разходиха в Пловдив
Карнавално шествие: Любими герои от детските книги се разходиха в Пловдив
Пролетно почистване: Студенти се събраха, за да изнесат боклука около блоковете си Пролетно почистване: Студенти се събраха, за да изнесат боклука около блоковете си
Чете се за: 01:37 мин.
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя София - Варна Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя София - Варна
Чете се за: 00:25 мин.
Унищожават над 2 тона млечни продукти и 4200 литра айрян заради нарушения в мандра в Силистренско Унищожават над 2 тона млечни продукти и 4200 литра айрян заради нарушения в мандра в Силистренско
Чете се за: 00:52 мин.
Проблем със санирането: В Благоевград се оплакват от лошо изпълнение Проблем със санирането: В Благоевград се оплакват от лошо изпълнение
Чете се за: 03:45 мин.
Планински спасители помогнали на парапланерист, заплел се в дърво Планински спасители помогнали на парапланерист, заплел се в дърво
Чете се за: 00:22 мин.

Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров Енергийната сигурност и бюджетът са сред основните предизвикателства според премиера Гюров
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност Атанас Мерджанов: Липсата на ляво представителство в парламента е сериозна опасност
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Пролетно почистване: Студенти се събраха, за да изнесат боклука...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Карнавално шествие: Любими герои от детските книги се разходиха в...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Катастрофа между камион и трактор затруднява движението по пътя...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Проблем със санирането: В Благоевград се оплакват от лошо изпълнение
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
