Цената на българската продукция – от щанда до трапезата

Изборите минаха и докато очакваме сформирането на нов кабинет и свикването на Народното събрание решихме да видим от какво ниво на цените ще започне управлението си новата власт. Мирела Дончева провери цените на българската реколта, която вече е на пазара във Велико Търново.



По пазарите и магазините хората все по-често смятат на ум, още преди да са стигнали до касата. Една салата, пресен лук и репички - почти 5 евро, доматите - от 3 до 6 евро за килограм. За пенсионери и работещи с ниски доходи това вече не е просто поскъпване, а ежедневна борба за оцеляване.



На пазара в Горна Оряховица срещаме Северина. Разказва ни, че работи като социален асистент за минимална заплата. Разходите ѝ обаче никак не са минимални.



Натискът не е само върху потребителите. Производителите също усещат сериозно поскъпване. Николай Николов е зеленчукопроизводител. Отблизо 30 години обработва 50 декара земя край Долна Оряховица. Според него от години секторът е оставен сам да оцелява. А държавна политика за развитие на зеленчукопроизводството няма.

Николай Николов, зеленчукопроизводител: „Ние постоянно правим инвестиции. Каквото може да си позволим да го купим, го купуваме. И не през програми, и не през нищо. Всичко и само с кредит или наше средства. Постоянно, защото иначе изхвръкваме. Не модернизираме ли по някакъв начин производството, нямаме никакъв шанс ценово да се борим с конкуренти, с цялата индустрия. Турция и Гърция са много силни в това нещо. При тях това е на доста високо ниво. В България почти всичко е западнало. Много трудно ще станат нещата без държавна намеса. На този етап, с водената досега 20 години политика, това е изчезващ отрасъл. Защото инвестициите, които правим са големи. Не минаваме един път в нивата.“

Николай още не е правил сметка на какви цени ще реализира продукцията си. Но в началото на стопанската година разходите му са с поне 30% по-високи. Основно заради работната ръка.

Николай Николов, зеленчукопроизводител: „Не можеш да оставиш хората с парите, които са вземали преди, защото те нямат да работят. Те нямат да искат да работят. Според мен ще намалее потреблението на хората. Нещата ще са плачевни, ако не можем да реализираме стока на нормална цена.“

А когато продукцията стигне до пазара, разликата в цената често е шокираща. Зелената салата тръгва от градината на Николай за около 40 цента. А в магазина и на пазара стига до 80 цента и дори 1 евро.

Николай Николов, зеленчукопроизводител: „Не мога да съдя политиката на търговците. Това нещо води малко да спекула в цените. Производителят няма време да излезе на борса, на фермерски пазари. Аз нямам време. Аз идвам в 7 часа и си тръгвам в 9 часа вечерта. Трябва да си мениджър, трябва да си всякакъв работник, майстор и всичко трябва да си в едно.“

Сериозен скок в цените на месото българско производство, млечните продукти и яйцата засега няма, казва Димитър Минчев, който се занимава с търговия. Промяна има в поведението на хората, които започват да се ограничават, когато пазаруват.

Димитър Минчев, търговец: „Към момента вече няма такива драстични промени в цените. Единствено, както последните месеци знаем, при телешкото има по-висока цена, която се остана така. Към момента все още оборотите са горе-долу нормални за сезона. Наблюдава се нерегулярност в оборотите на моменти, приливи и отливи, което е странно. Досега не се е случвало, но като цяло все още клиентите не са спрели да пазаруват.“

Между производители, търговци и потребители общото усещане остава едно – несигурност за бъдещето.