Челен сблъсък на два влака в Дания: Четирима души са в критично състояние, ранените са общо 17

Челен сблъсък на два пътнически влака в Дания. Четирима души са в критично състояние. Катастрофата е станала в гориста местност северно от Копенхаген. По данни на здравните власти още 13 души са с по-леки наранявания. Всички пътници са изведени от влаковете и транспортирани от мястото на инцидента с линейки и хеликоптери. Няма блокирани хора. Все още няма яснота какво е причинило катастрофата.

Тим Оле Симонсен, говорител на Регионалния оперативен център: „Причините ще ги установява полицията Тя ще сезира и комисията за разследване на железопътни инциденти и ще се погрижи за по-нататъшната работа по случая. Засега движението на влакове в района остава спряно.“