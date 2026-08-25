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Челси е на път да се раздели с Лиъм Делап, Нотингам Форест готви 40 милиона паунда

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Спорт
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Нападателят не успя да се наложи на "Стамфорд Бридж“, а Оливер Гласнер вижда в него решение на проблемите в атаката на Форест

Челси е на път да се раздели с Лиъм Делап, Нотингам Форест готви 40 милиона паунда
Снимка: БГНЕС
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нглийският нападател Лиъм Делап е все по-близо до раздяла с Челси само година след пристигането си на „Стамфорд Бридж“. 23-годишният футболист е пред трансфер в Нотингам Форест, като потенциалната сделка се оценява на около 40 милиона паунда.

Челси привлече Делап от Ипсуич Таун миналото лято срещу 30 милиона паунда, но нападателят така и не успя да оправдае очакванията през първия си сезон със синия екип. Той реализира само едно попадение във Висшата лига - срещу Фулъм през януари, а проблемите на тима пред гола доведоха дори до призиви от част от привържениците за завръщането на преотстъпения тогава в Байерн Мюнхен Никълъс Джаксън.

Въпреки неубедителното представяне на Делап, Челси може да реализира печалба от трансфера му. Ако сделката бъде финализирана за споменаваните 40 милиона паунда, лондончани ще получат с около 10 милиона повече от сумата, която инвестираха в него преди година.

Основен двигател зад интереса на Нотингам Форест е новият мениджър на клуба Оливер Гласнер. Австриецът иска сериозна подкрепа на трансферния пазар от собственика Евангелос Маринакис и привличането на централен нападател е сред приоритетите му.

Форест има нужда от повече острота в предни позиции след трудното начало на сезона. Игор Жезус и Крис Ууд не успяват да осигурят необходимата ефективност, а продажбата на Тайво Авонийи на Ковънтри Сити за около 9 милиона паунда допълнително ограничи опциите в атака.

В Нотингам се надяват Делап да възроди формата, която демонстрира с екипа на Ипсуич, когато реализира 12 попадения и привлече вниманието на водещите английски клубове.

Според информациите преговорите са в напреднала фаза и трансферът може да бъде завършен още преди края на седмицата.

Междувременно Челси продължава сериозното преструктуриране на атаката си. Към отбора вече се присъединиха Дани Уелбек и Емануел Емега, докато Ник Nicolas Джаксън се завърна след периода си под наем в Байерн. Бъдещето на сенегалеца също остава неясно заради интереса на Астън Вила.

Така раздялата с Делап може да бъде поредната промяна в нападението на Челси, докато за самия футболист трансферът в Нотингам Форест представлява възможност за нов старт след разочароващия му период на „Стамфорд Бридж“.

#Лиъм Делап #ФК Нотингам Форест #ФК Челси

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