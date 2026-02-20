БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край...
Чете се за: 01:05 мин.
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на...
Чете се за: 01:55 мин.
Президентът Илияна Йотова подписа указа за...
Чете се за: 01:20 мин.
АПИ: 13 области с жълт код за снеговалеж утре, шофьорите...
Чете се за: 01:32 мин.
Милена Милотинова е новият генерален директор на БНТ
Чете се за: 01:55 мин.
Министърът на правосъдието свиква заседание на ВСС с...
Чете се за: 03:37 мин.
Вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков подаде...
Чете се за: 06:20 мин.

ЦСКА откри кръга в НВЛ за жени с победа над Драгоман

Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Успехът доближи "червените" до челната тройка в класирането.

ЖВК ЦСКА
Снимка: БТА
Отборът на ЦСКА се завърна победния път и се наложи с 3:1 гейма (25:19, 22:25, 25:15, 25:22) у дома Драгоман в първи мач от 15-ия кръг в първенството на България по волейбол при жените. Успехът доближи "червените" до челната тройка в класирането. Те изостават на победа зад ЦПВК и на две зад Левски София.

ЦСКА спечели равностойния първи гейм, а след това гостенките успяха да изравнят резултата в мача. Третата и четвъртата час преминаха при превъзходство за домакините.

Драгоман е на шеста позиция в подреждането до момента.

В събота шампионът Марица Пловдив гостува на Дея спорт в Бургас, докато в неделя е дербито между ЦПВК и Левски София, което може да гледате пряко по БНТ 3.

Отборът на Халкбанк с Казийски и Соколов в състава си не успя да премине групите на Шампионската лига
Отборът на Халкбанк с Казийски и Соколов в състава си не успя да премине групите на Шампионската лига
Гледайте дербито на 15-ия кръг в НВЛ за жени ЦПВК - Левски в неделя по БНТ 3 Гледайте дербито на 15-ия кръг в НВЛ за жени ЦПВК - Левски в неделя по БНТ 3
Чете се за: 00:45 мин.
Алекс Грозданов и тимът му Богданка ЛУК (Люблин) продължават към четвъртфиналите в Шампионската лига по волейбол Алекс Грозданов и тимът му Богданка ЛУК (Люблин) продължават към четвъртфиналите в Шампионската лига по волейбол
Чете се за: 01:00 мин.
Алекс Николов изведе Кучине Лубе (Чивитанова) до успех за край на груповата фаза на Шампионската лига Алекс Николов изведе Кучине Лубе (Чивитанова) до успех за край на груповата фаза на Шампионската лига
Чете се за: 01:22 мин.
Резултатите в анкетата "Спортист на Балканите“ за 2025 година ще бъдат обявени днес Резултатите в анкетата "Спортист на Балканите“ за 2025 година ще бъдат обявени днес
Чете се за: 01:37 мин.
Юлия Иванова-Минчева: Пътят е по-важен от крайния резултат Юлия Иванова-Минчева: Пътят е по-важен от крайния резултат
Чете се за: 01:10 мин.

Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Ключово решение: Върховният съд на САЩ отмени митата на Тръмп
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост Оставка – ден след клетвата: Стоил Цицелков напусна вицепремиерския пост
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Предсрочните избори: Премиерът Андрей Гюров проведе първа среща с ЦИК Предсрочните избори: Премиерът Андрей Гюров проведе първа среща с ЦИК
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Милена Милотинова оглавява БНТ Милена Милотинова оглавява БНТ
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Откриха потънал изчезналия риболовен кораб в морето край Созопол
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
ВСС ще разгледа въпроса с назначаването на вр.и.ф. главен прокурор...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
В навечерието на четвъртата годишнина от войната: Надеждите за мир...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
