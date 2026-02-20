ЦСКА откри кръга в НВЛ за жени с победа над Драгоман

Отборът на ЦСКА се завърна победния път и се наложи с 3:1 гейма (25:19, 22:25, 25:15, 25:22) у дома Драгоман в първи мач от 15-ия кръг в първенството на България по волейбол при жените. Успехът доближи "червените" до челната тройка в класирането. Те изостават на победа зад ЦПВК и на две зад Левски София.

ЦСКА спечели равностойния първи гейм, а след това гостенките успяха да изравнят резултата в мача. Третата и четвъртата час преминаха при превъзходство за домакините.

Драгоман е на шеста позиция в подреждането до момента.

В събота шампионът Марица Пловдив гостува на Дея спорт в Бургас, докато в неделя е дербито между ЦПВК и Левски София, което може да гледате пряко по БНТ 3.