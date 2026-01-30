Déjà Vu: Арина Сабаленка срещу Елена Рибакина - ще има ли реванш или световната номер 1 ще завоюва трета титла в Мелбърн

Двукратната шампионка Арина Сабаленка и Елена Рибакина постигнаха убедителни победи на полуфиналите в четвъртък, за да си осигурят сблъсък в решаващия мач за титлата на Australian Open. Двубоят между финалистките от 2023 година е в събота сутрин.

С безкомпромисно представяне срещу украинката Елина Свитолина, Сабаленка постигна шестата си победа от седемте двубои помежду им. Световната номер 1 се класира за четвъртия си пореден финал на Australian Open и осми от Големия шлем след успех с 6:2, 6:3.

Мачът за титлата е и седмият пореден финал за беларускинята на турнир от Големия шлем на твърди кортове – постижение, което са правили до момента само още две тенисистки в Откритата ера - Щефи Граф и Мартина Хингис.

„Чувствам се добре на корта. Чувствам, че всичко, върху което работех по време на предсезонната подготовка, се получава. Доволна съм от това и просто гледам ден за ден“, каза Сабаленка, която е с перфектна серия 11-0 до момента през 2026 г., включваща и титлата в Бризбейн.

Сабаленка загуби пет от деветте финала, до които стигна миналата година, включително и този от Мадисън Кийс в Мелбърн. Тя е уверена, че ще има по-добри резултати този сезон.

„Знам какво не беше наред във всички тези финали, които играх и загубих, и бих казала, че миналата година имах много уроци, много неща, които трябваше да науча за себе си, и определено няма да се повтори този сезон“, убедена е 27-годишната Сабаленка.

„Просто ще се опитам да имам различен манталитет във всеки финал, в който играя. Чувствам, че тези разочарования идват от това, че не съм съгласна с това, което правя в дадения момент. Каквото и да се случи на финала, готов съм да изляза там и да се боря с това, което имам, и да направя всичко, което мога. Мисля, че с този манталитет, играя най-добрия си тенис и съм там, боря се, имам своите възможности. Така че това е моят подход към финалите този сезон“, обясни Сабаленка.

Въпреки поражението си на полуфинала, Свитолина има много поводи за празнуване, тъй като си осигури завръщане в Топ 10 в класацията следващата седмица за първи път от октомври 2021 г. и за първи път, откакто стана майка, благодарение на впечатляващия си старт на сезона.

Точно като Сабаленка, другата финалистка Елена Рибакина все още не е загубила сет през тези две седмици.

Шампионката от Уимбълдън 2022 елиминира Джесика Пегула с 6:3, 7:6(7), за да стигне до третия финал от Големия шлем в кариерата си и първи от три години насам.

„Беше такава битка. Вторият сет беше епичен. Наистина се радвам, че успях да го спечеля“, каза Рибакина.

„Джесика игра толкова добре във втория сет, бори се до края и аз съм просто супер щастлива, че съм на финала“, добави тя.

Рибакина, която победи Сабаленка в миналогодишния решителен двубой за титлата на финалите на WTA, спечели последните си девет поредни мача срещу съпернички от Топ 10.

Сблъсъкът ѝ със Сабаленка в Мелбърн преди три години беше един от най-добрите мачове за сезона и двете винаги показват най-доброто от себе си в преките си двубои.

„Искам да се насладя на финала и се надявам да сервирам по-добре и това ще ми помогне, ще видим, много съм развълнувана да играя срещу Арина“, каза Рибакина, която загуби финала през 2023 година в три сета - 6:4, 3:6, 4:6.

До момента Арина Сабаленка и Елена Рибакина са се срещали 14 пъти, като беларскинята води с 8-6 победи. Интересното е обаче, че макар да има по-малко победи срещу Сабаленка, казахстанката е спечелила три от изиграните помежду им четири финала, включително последния им сблъсък за титла.

Мачът за трофея на Australian Open е в събота от 10:30 ч. българско време на "Род Лейвър Арена".