БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Петима от "домовата книга" казаха...
Чете се за: 05:22 мин.
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за...
Чете се за: 03:42 мин.
Срещу 8000 евро: Плевенският съд пусна на свобода шофьора...
Чете се за: 01:15 мин.
Пето "да": Зам.-председателят на Сметната...
Чете се за: 01:25 мин.
Маргарита Николова е съгласна да стане служебен премиер:...
Чете се за: 02:37 мин.
Какво време ни очаква през февруари?
Чете се за: 02:20 мин.
Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер:...
Чете се за: 01:50 мин.
Залят мост отново прекъсна единствената пътна връзка за...
Чете се за: 01:17 мин.
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Déjà Vu: Арина Сабаленка срещу Елена Рибакина - ще има ли реванш или световната номер 1 ще завоюва трета титла в Мелбърн

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:07 мин.
Спорт
Запази

Сабаленка и Рибакина са се срещали 14 пъти, включително и на финала на Australian Open 2023, като беларскинята води с 8-6 победи. Мачът за трофея е в събота от 10:30 ч. българско време на "Род Лейвър Арена".

Слушай новината

Двукратната шампионка Арина Сабаленка и Елена Рибакина постигнаха убедителни победи на полуфиналите в четвъртък, за да си осигурят сблъсък в решаващия мач за титлата на Australian Open. Двубоят между финалистките от 2023 година е в събота сутрин.

С безкомпромисно представяне срещу украинката Елина Свитолина, Сабаленка постигна шестата си победа от седемте двубои помежду им. Световната номер 1 се класира за четвъртия си пореден финал на Australian Open и осми от Големия шлем след успех с 6:2, 6:3.

Мачът за титлата е и седмият пореден финал за беларускинята на турнир от Големия шлем на твърди кортове – постижение, което са правили до момента само още две тенисистки в Откритата ера - Щефи Граф и Мартина Хингис.

„Чувствам се добре на корта. Чувствам, че всичко, върху което работех по време на предсезонната подготовка, се получава. Доволна съм от това и просто гледам ден за ден“, каза Сабаленка, която е с перфектна серия 11-0 до момента през 2026 г., включваща и титлата в Бризбейн.

Сабаленка загуби пет от деветте финала, до които стигна миналата година, включително и този от Мадисън Кийс в Мелбърн. Тя е уверена, че ще има по-добри резултати този сезон.

„Знам какво не беше наред във всички тези финали, които играх и загубих, и бих казала, че миналата година имах много уроци, много неща, които трябваше да науча за себе си, и определено няма да се повтори този сезон“, убедена е 27-годишната Сабаленка.

„Просто ще се опитам да имам различен манталитет във всеки финал, в който играя. Чувствам, че тези разочарования идват от това, че не съм съгласна с това, което правя в дадения момент. Каквото и да се случи на финала, готов съм да изляза там и да се боря с това, което имам, и да направя всичко, което мога. Мисля, че с този манталитет, играя най-добрия си тенис и съм там, боря се, имам своите възможности. Така че това е моят подход към финалите този сезон“, обясни Сабаленка.

Въпреки поражението си на полуфинала, Свитолина има много поводи за празнуване, тъй като си осигури завръщане в Топ 10 в класацията следващата седмица за първи път от октомври 2021 г. и за първи път, откакто стана майка, благодарение на впечатляващия си старт на сезона.

Точно като Сабаленка, другата финалистка Елена Рибакина все още не е загубила сет през тези две седмици.

Шампионката от Уимбълдън 2022 елиминира Джесика Пегула с 6:3, 7:6(7), за да стигне до третия финал от Големия шлем в кариерата си и първи от три години насам.

„Беше такава битка. Вторият сет беше епичен. Наистина се радвам, че успях да го спечеля“, каза Рибакина.

„Джесика игра толкова добре във втория сет, бори се до края и аз съм просто супер щастлива, че съм на финала“, добави тя.

Рибакина, която победи Сабаленка в миналогодишния решителен двубой за титлата на финалите на WTA, спечели последните си девет поредни мача срещу съпернички от Топ 10.

Сблъсъкът ѝ със Сабаленка в Мелбърн преди три години беше един от най-добрите мачове за сезона и двете винаги показват най-доброто от себе си в преките си двубои.

„Искам да се насладя на финала и се надявам да сервирам по-добре и това ще ми помогне, ще видим, много съм развълнувана да играя срещу Арина“, каза Рибакина, която загуби финала през 2023 година в три сета - 6:4, 3:6, 4:6.

До момента Арина Сабаленка и Елена Рибакина са се срещали 14 пъти, като беларскинята води с 8-6 победи. Интересното е обаче, че макар да има по-малко победи срещу Сабаленка, казахстанката е спечелила три от изиграните помежду им четири финала, включително последния им сблъсък за титла.

Мачът за трофея на Australian Open е в събота от 10:30 ч. българско време на "Род Лейвър Арена".

Свързани статии:

Елена Рибакина ще спори за титлата на Australian Open
Елена Рибакина ще спори за титлата на Australian Open
Във втория полуфинал в надпреварата тя победи с 2:0 сета Джесика...
Чете се за: 02:25 мин.
Четвърти пореден финал за Арина Сабаленка на Australian Open
Четвърти пореден финал за Арина Сабаленка на Australian Open
Световната №1 записа победа в два сета над Елина Свитолина и ще...
Чете се за: 01:55 мин.
#Australian Open 2026 #Елена Рибакина #Арина Сабаленка

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към плейофите в Лига Европа
1
Лудогорец победи Ница с гол на Петър Станич и продължава към...
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от най-големите торент сайтове у нас
2
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
Виктория Сваровски и Михаел Островски ще са водещи на "Евровизия 2026" във Виена
3
Виктория Сваровски и Михаел Островски ще са водещи на...
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
4
Последен кръг консултации за служебен премиер при президента
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
5
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в...
Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя
6
Млечният път е обграден от огромен слой тъмна материя

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
4
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
5
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Aнализи

Australian Open 2026: Синер и Джокович се изправят за шести път на полуфинал в турнир от Големия шлем
Australian Open 2026: Синер и Джокович се изправят за шести път на полуфинал в турнир от Големия шлем
Пътят към Олимпиадата, изминат през болката: Максим Наумов и неговата сбъдната мечта Пътят към Олимпиадата, изминат през болката: Максим Наумов и неговата сбъдната мечта
Чете се за: 08:12 мин.
28 януари 1996 г.: Денят, в който Борис Бекер печели последната си титла от Големия шлем 28 януари 1996 г.: Денят, в който Борис Бекер печели последната си титла от Големия шлем
Чете се за: 05:22 мин.
Спортните събития, които бележат 2026 година Спортните събития, които бележат 2026 година
Чете се за: 10:17 мин.
Пътят на Джокович към титла №25 се отваря – но сериозните препятствия остават Пътят на Джокович към титла №25 се отваря – но сериозните препятствия остават
Чете се за: 05:37 мин.
Иля Малинин - момчето, което изпревари времето си и прескочи границите във фигурното пързаляне Иля Малинин - момчето, което изпревари времето си и прескочи границите във фигурното пързаляне
7440
Чете се за: 09:05 мин.

Водещи новини

15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради предизвикателство в ТикТок
15-годишен предозира с лекарство за епилепсия заради...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, съжалява за случилото, направил всичко възможно да избегне удара
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер Петима от "домовата книга" казаха "да" за поста служебен премиер
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди предсрочните избори? Ще има ли Конгрес на БСП за смяна на председателя преди предсрочните избори?
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Военни унищожиха невзривен снаряд, открит на кея в Русе от екип на БНТ
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
БНБ: 75% от левовете вече са изтеглени от обращение
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
Четирима души са задържани във връзка със спирането на едни от...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Избраха Мария Габриел за заместник генерален директор на ЮНЕСКО
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ