Дъждовно, но все още топло време в петък

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
есен - дъжд - време
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Облачността ще бъде по-често значителна, около и след обяд - купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, интензивни и значителни по количество в районите около Централна Стара планина и Родопите. Ще има и гръмотевици. В Източна България ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са от 23 - 25° в Североизточна България до 31° в крайните югозападни райони, в София - около 25°.

По Северното Черноморие ще бъде предимно облачно, с валежи. Над южното крайбрежие ще има променлива облачност и на места, главно около и след обяд ще превали. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат 24 - 26°. Температурата на морската вода е 24 - 25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи, повече по количество в Централния Балкан и Родопите. Главно там ще има и гръмотевици. Ще духа слаб, предимно северозападен вятър, по високите части на Рила и Пирин умерен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра - около 13°.

През почивните дни максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30°. Вятърът ще е умерен, от изток-североизток. Облачността ще е променлива, в събота в западната половина от страната по-често значителна и главно в планините ще превали дъжд.

В неделя ще има повече слънчеви часове, но по-късно през деня към страната ще приближи студен атмосферен фронт, който ще премине през нощта срещу понеделник.

В понеделник облачността ще се увеличи, главно в Западна България ще има и валежи, с гръмотевична дейност в югозападните райони. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад, температурите в понеделник ще се понижат слабо и максималните ще бъдат предимно между 23 и 28°.

Във вторник ще преобладава слънчево време, без валежи. Ще започне повишение на дневните температури, а минималните ще са между 11 и 16°.

