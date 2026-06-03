Дефицитът може да достигне 7,4% без спешни мерки – властта търси съкращения и резерви

Бюджетният дефицит у нас ще достигне 7,4% от БВП или 8,5 млрд. евро ако не бъдат взети спешни мерки за овладяването му. Това съобщи вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев преди да чуе решението на Брюксел за процедурата по свръхдефицит. По думите на Донев финансовото министерство ще се стреми тази година да постигне целта от 3% дефицит чрез съкращаване на разходите и търсене на резерви при приходите. Донев съобщи още, че кабинетът още днес ще внесе предложение и за теглене на нов дълг от 3,8 млрд. евро за покриване на социалните плащания през юли.

Данните на финансовото министерство показват, че да се постигне дефицит от 3% за тази година, трябва недостигът на средства да бъде намален с над 5 млрд. евро.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Ако обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите. Трябва да има промяна структурна и консолидиране на държавната администрация."

Румен Радев, министър-председател: "От следващата седмица, министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества и то на загуба."

В сметката на дефицита, финансовият министър не смята и допълнителни разходи, които по думите му са били отлагани досега.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Още 2,2 млрд. неразплатени такива разходи, които са крити по чекмеджета."

Предстоят ревизии преди да бъдат разплащани средства, каза още финансовия министър. Първите резултати от структурните реформи пък се очакват през 2027 и 2028 година.

Румен Радев, министър-председател: "От миналата седмица научихме, че ще купуваме ракети за 1 млрд., че ще режем пенсиите и ще намаляваме майчинството, нищо от това не е вярно. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер."

Освен съкращения в бюджета, за повишаване на финансовата стабилност ще се търсят и още приходи.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Данъци няма да се вдигат, осигурителни вноски няма да се вдигат. но има възможност от допълнителен приход от сива икономика. Дали ще успеем тази година да предложим бюджет в рамките на три процента това можем да кажем след като видим проекта на бюджет."

Днес в народното събрание са внесени предложения за промени в удължителния бюджет, така че до 20 юни да може да бъде реално изтеглен заем още преди приемането на редовната план-сметка.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Без тези 3,8 млрд. евро, ние ще имаме проблем с изплащането на пенсиите, заплатите и социалните помощи през юли."

снимки: БТА

Донев коментира предварително и решението на Брюксел за процедурата по свръхдефицит.

Гълъб Донев, вицепремиер и министър на финансите: "Европейската комисия не разполага с актуалните данни за 2026 година, а само с нейни данни и за нетните разходи за 2025 година."

Финансовият министър си е дал срок от един месец, за подготовка на новия бюджет. Очаква се до 1 юли той да бъде съгласуван със синдикати, работодатели и браншови организации и внесен в парламента за гласуване.

По темата работиха: Цветелина Катанска, Ирина Цонева