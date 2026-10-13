Дейзи Ланг, дъщерята на Мохамед Али и актьорът Мат Деймън на гала в Лас Вегас

Световната легенда в бокса Дейзи Ланг (Десислава Кирова) бе сред официалните гости на престижната церемония на Международната зала на славата на женския бокс (IWBHF) в Лас Вегас. Гала вечерта събра водещи имена от спорта и шоубизнеса, сред които непобедимата шампионка Лайла Али (дъщеря на великия Мохамед Али) и холивудската звезда Мат Деймън.

Българката, която написа история като пионер на женския бокс в Европа, е многократна европейска и световна шампионка.

Нейният огромен принос към спорта е признат на най-високо глобално ниво – през 2017 г. тя беше официално приета в Международната зала на славата в Америка. А на 5 Април 2025 г. в Лас Вегас бе удостоена със специалната награда за доживотен принос – „Lifetime Achievement Award“.

„Винаги ще подкрепям женския бокс по целия свят! Беше прекрасно да се видя отново със стари приятели и да създам нови. Бях възхитена да се запозная и с Мат Деймън, който е не само велик актьор, но и истински боксов ентусиаст, който обича спорта и тренира активно“, сподели Дейзи Ланг по време на събитието.

Церемонията премина под знака на вдъхновението, обединявайки легенди, които са проправили пътя за следващите поколения момичета на ринга.