Детройт Пистънс подсили състава си с един от най-точните стрелци в НБА

Детройт Пистънс направи важна стъпка към укрепването на състава си, след като привлече гарда Айзея Джо от Оклахома Сити Тъндър.

Според информация на ESPN, „буталата“ са изпратили избор във втория кръг на драфта на НБА, за да си осигурят услугите на 26-годишния баскетболист.

Джо се утвърди като един от най-ефективните стрелци от далечно разстояние в лигата през последните сезони. След началото на кариерата си във Филаделфия 76ърс той прекара четири години в състава на Оклахома Сити, където се превърна в ценна част от ротацията на тима.

Най-големият успех в кариерата му дойде през сезон 2024/25, когато помогна на Тъндър да спечели шампионската титла в НБА.

През последната кампания гардът записа най-добрите показатели в кариерата си, реализирайки средно по 11,1 точки на мач. Впечатляващо бе и представянето му зад линията за три точки, откъдето стреля с успеваемост от 42,3 процента.

С привличането на Джо ръководството на Детройт получава доказан стрелец, който може да донесе допълнителна ефективност в нападение и повече вариативност в играта на отбора през следващия сезон.