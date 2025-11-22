БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Димитров: Съдийството повлия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Знам кой е във ВАР, не съм очаквал да реагира, отбеляза новият наставник на Ботев.

ЦСКА - Ботев Пловдив, Херо, Димитър Димитров
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Димитър Димитров смята, че съдийството е повлияло при деветата загуба на Ботев Пловдив в Първа лига. „Канарчетата отстъпиха пред ЦСКА с 1:2 на Националния стадион „Васил Левски“. Херо, който направи дебют начело на пловдивчани, говори и за физическото им състояние.

„Първо трябва да търсим вината в себе си, защото видимо отпаднахме физически след почивката, допуснахме и груби индивидуални грешки. Когато бяхме свежи, стояхме добре. През първата част Тошко Неделев имаше чисто положение, а и не беше свирена дузпа за нас заради фал срещу Маскоте. Определено съдийството повлия, видяхте каква дузпа свири за ЦСКА. Има нарушение на нападателя срещу нашия защитник - първо удар с глава, после в ръката. Знам кой е във ВАР, не съм очаквал да реагира, знам топлите му връзки с този клуб, нещата са ми пределно ясни. Но за да допуснем головете, вината е изключително наша. И смените показаха, че нямаме дълбочина за едно по-високо темпо", каза наставникът.

"Изравниха ни след една топка, която не е проблем да се изчисти. При втория гол пък защитникът само трябваше да стои близо до нападателя и да не му позволи да насочи топката", добави той.

:Искам да благодаря на феновете, които бяха дошли да ни подкрепят. Съжалявам, че ги разочаровахме в последната минута“, коментира Димитров.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив #Димитър Димитров - Херо

