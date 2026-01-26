БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Димитър Кисимов се класира за осминафиналите на двойки на Australian Open

В момента българинът заема 25-о място в световната ранглиста за юноши.

Димитър Кисимов
Снимка: БФ Тенис
Димитър Кисимов се класира за осминафиналите на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия по тенис.

Българинът, който направи своя дебют в турнири от Големия шлем при юношите, заедно с Конър Дойг (Република Южна Африка) победиха със 7:5, 6:3 поставените под №6 в схемата казахстанци Зангар Нурланули и Дамир Жалгаcбай.

17-годишният Кисимов и Дойг ще играят за място на четвъртфиналите срещу представителите на домакините Итън Доминго и Тайки Такизава.

В момента Димитър Кисимов заема 25-о място в световната ранглиста за юноши.

В края на миналата година Кисимов достигна до финала на сингъл на престижния турнир на клей в Брейдънтън (САЩ) – едно от най-силните състезания за юноши и девойки от категория J300 на Международната тенис федерация (ITF).

