БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира...
Чете се за: 14:32 мин.
Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина...
Чете се за: 00:50 мин.
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто"...
Чете се за: 00:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Доналд Тръмп заяви, че ще защити балтийските държави от Русия

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази

"Не ни харесва", каза той по повод руските изтребители над Естония

Доналд Тръмп
Снимка: БТА
Слушай новината

НАТО вдигна днес по тревога два германски изтребителя в отговор на прелитане на руски военен самолет над Балтийско море. Машината е летяла в международното въздушно пространство без полетен план или радиоконтакт.

Това е пореден път, в който изтребители на НАТО съпровождат руски самолети. Очаква се утре Алиансът да започне спешни консултации по искане на Естония, чието въздушни пространство в петък беше нарушено от 3 руски изтребителя. Ето какво каза за това американският президент Доналд Тръмп:

- Ще помогнете за защитата на Полша и балтийските държави от Русия?

Доналд Тръмп, президент на САЩ: Да, ще го направя.

- Какво мислите за руските самолети в Естония?

- Не ни харесва

#руски изтребители # Доналд Тръмп #балтийски държави

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
2
Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
3
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Гледайте: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто" по БНТ 1 тази вечер от 20:30 ч.
5
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто" по БНТ 1...
Пожарът край Плевен е локализиран, правят се замервания на въздуха
6
Пожарът край Плевен е локализиран, правят се замервания на въздуха

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: САЩ и Канада

Над 100 000 души изпращат Чарли Кърк в последния му път
Над 100 000 души изпращат Чарли Кърк в последния му път
Премиерът Росен Желязков ще участва в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк Премиерът Росен Желязков ще участва в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк
Чете се за: 02:00 мин.
САЩ атакуваха нов кораб в Карибския басейн САЩ атакуваха нов кораб в Карибския басейн
Чете се за: 00:50 мин.
Тръмп отнема лицензи на телевизионни канали, ако го критикуват Тръмп отнема лицензи на телевизионни канали, ако го критикуват
Чете се за: 03:57 мин.
Войната в Газа: САЩ наложи вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН Войната в Газа: САЩ наложи вето на резолюция на Съвета за сигурност на ООН
Чете се за: 00:40 мин.
След махането на Джими Кимъл от ефир Тръмп заплаши телевизии с отнемане на лицензи След махането на Джими Кимъл от ефир Тръмп заплаши телевизии с отнемане на лицензи
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Чете се за: 14:32 мин.
У нас
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на заплатите Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на заплатите
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Израелски удар с дрон взе 5 жертви в Южен Ливан. Израелски удар с дрон взе 5 жертви в Южен Ливан.
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Най-важната задача за НС е приемането на бюджета, заяви Наталия...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Над 100 000 души изпращат Чарли Кърк в последния му път
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Морски треви срещу климатични промени
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ