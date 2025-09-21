Доналд Тръмп заяви, че ще защити балтийските държави от Русия

НАТО вдигна днес по тревога два германски изтребителя в отговор на прелитане на руски военен самолет над Балтийско море. Машината е летяла в международното въздушно пространство без полетен план или радиоконтакт.

Това е пореден път, в който изтребители на НАТО съпровождат руски самолети. Очаква се утре Алиансът да започне спешни консултации по искане на Естония, чието въздушни пространство в петък беше нарушено от 3 руски изтребителя. Ето какво каза за това американският президент Доналд Тръмп:

- Ще помогнете за защитата на Полша и балтийските държави от Русия?

Доналд Тръмп, президент на САЩ: Да, ще го направя.

- Какво мислите за руските самолети в Естония?