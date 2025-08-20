БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

Работник пострада при инцидент в завод...
Достъпът на автомобили до Терминал 2 е възстановен

У нас
Това съобщиха от летището в столицата

достъпът автомобили терминал възстановен
Снимка: БТА

Достъпът на автомобили до Терминал 2 на летище „Васил Левски“ – София е възстановен, съобщиха във Фейсбук от летището. Оттам посочват, че Kiss & Ride зоната е на обичайното си място и работи нормално.

Поради довършителни работи по дилатационните фуги на естакадата към Терминал 2 от 24 август до 7 септември спирките на междутерминалния шатъл и на градския транспорт временно ще бъдат в Kiss & Ride зоната, информират от летището. Паркинг P8 временно няма да бъде достъпен за туристически автобуси, като те могат да използват Kiss & Ride зоната с безплатен престой до 30 минути.

От 4 август до днес беше въведена временна организация на движението пред Терминал 2 на летище „Васил Левски“ – София.

Още от: Регионални

473 ПТП-та с градски транспорт в София са станали само за първата половина на 2024 г.
473 ПТП-та с градски транспорт в София са станали само за първата половина на 2024 г.
Заради евентуално поскъпване на олиото - КЗК започва проучване на пазара Заради евентуално поскъпване на олиото - КЗК започва проучване на пазара
Чете се за: 02:30 мин.
Нарушенията на Виктор, който заби колата си в автобус и уби човек - от липса на аптечка до превишена скорост Нарушенията на Виктор, който заби колата си в автобус и уби човек - от липса на аптечка до превишена скорост
Чете се за: 02:30 мин.
Пожар гори в текстилна фабрика край Сливен Пожар гори в текстилна фабрика край Сливен
Чете се за: 00:17 мин.
"Мяра": Цените на стоките и услугите се увеличават, смятат три четвърти от българите "Мяра": Цените на стоките и услугите се увеличават, смятат три четвърти от българите
Чете се за: 05:47 мин.
"Продължаваме промяната": БНБ е безсилна да защити банковата система на България от лица с наложени санкции по "Магнитски" "Продължаваме промяната": БНБ е безсилна да защити банковата система на България от лица с наложени санкции по "Магнитски"
Чете се за: 04:20 мин.

Водещи новини

Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
"Мяра": Цените на стоките и услугите се увеличават, смятат три четвърти от българите "Мяра": Цените на стоките и услугите се увеличават, смятат три четвърти от българите
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Водолази издирват катарамите на коланите, с които е било завързано, загиналото 8-годишно дете в Несебър Водолази издирват катарамите на коланите, с които е било завързано, загиналото 8-годишно дете в Несебър
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Президентът Румен Радев издаде указ за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев за началник на НСО Президентът Румен Радев издаде указ за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев за началник на НСО
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Будапеща е сред възможните места за срещата между Зеленски и Путин
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Синът на убитата жена в Първомай е бил у дома по време на...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Гроздан Караджов: Не са открити нарушения на плавателното средство...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Работник пострада при инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
