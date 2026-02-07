БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

Драма остави Милър-Макинтайър и Цървена звезда с празни ръце в Евролигата (ВИДЕО)

Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Този път българският национал не бе на обичайното си ниво за сърбите.

Драма остави Милър-Макинтайър и Цървена звезда с празни ръце в Евролигата (ВИДЕО)
Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда не успяха да добавят още един успех на сметката си в Евролигата. Американецът с български паспорт и неговите съотборници допуснаха драматично поражение срещу Макаби Тел Авив с 82:83 в мач от 27-ия кръг. В „Белградска Арена“ всичко се реши във финалните секунди, когато играчите на Одед Каташ измъкнаха успеха, който е втори поред в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. Така серията от шест последователни победи в турнира на богатите бе спряна.

Милър Макинтайър започна сред титулярите, но този път остана далече от постоянното си представяне в последните седмици. Българският национал записа на сметката си 2 точки, 2 борби, 8 асистенции, 1 отнета топка и 1 чадър за 34 минути в игра. При стрелбата си гардът бе 1/5 от средно разстояние и 0/5 зад дъгата.

Сърбите са седми във временното класиране с 16 успеха и 11 поражения, а израелците заемат 14-та позиция с 12 победи и 15 загуби. На 12 февруари (четвъртък) Милър-Макинтайър и компания ще бъдат гости на Олимпиакос. От своя страна Макаби ще приеме Байерн Мюнхен в същия ден.

Честата смяна на водачеството се превърна в тенденция през първата част, а след нейния край гостите се откъснаха с 2 точки. Традицията се запази и за начало на втория период, но гостите намериха сили да се откъснат и да се изстрелят при 49:40 на голямата почивка.

„Звездашите“ отговориха на удара при подновяването на играта, връщайки се с пълна сила, за да се изстрелят с 4 точки в края на третата част.

Драмата се пренесе във финалната десетка, в която честата смяна на водачеството бе на дневен ред. Джими Кларк и О‘Шей Брисет позволиха на израелците да вземат глътка въздух, но Джаред Бътлър, Коди Милър-Макинтайър и Чима Монеке стопиха изоставането на тима от Белград до точка. Последва безплодни атаки, а в последните секунди Джордан Нуора и Милър Макинтайър изпуснаха по веднъж зад дъгата, което означаваше успех за „делфините“.

Джордан Нуора бе над всички за сърбите с 22 точки, 6 асистенции и 6 тройки. Джаред Бътлър регистрира 16 и 5 завършващи подавания, Чима Монеке приключи с 14 и 6 борби. Семи Оджелей записа 11 и 5 овладени под двата ринга топки.

Джими Кларк даде тон на Макби с 22 точки. Роман Соркин и Джейлън Хоард (7 борби) записаха по 15, Ошей Брисет финишира с 14 и 8 овладени под двата ринга топки.

#Евролига 2025/26 #Коди Милър-Макинтайър #БК Цървена звезда #БК Макаби Тел Авив

