Един загинал и трима пострадали при катастрофа на пътя Пазарджик – Пещера

Мъж е загинал а други трима са в болница след катастрофа на пътя Пазарджик – Пещера, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов.

По първоначална информация, при маневра за изпреварване в отсечката между Пазарджик и село Радилово лек автомобил е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в друга кола.

Единият от водачите е загинал, а другият шофьор и пътуващите в автомобилите са транспортирани в болницата в Пазарджик. На място са екипи на "Пътна полиция" и Районните управления в Пазарджик и Пещера.

Пътят временно е затворен. Трафикът се пренасочва през обходен маршрут през село Капитан Димитриево.