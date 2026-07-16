Екипажът на „Артемис II“ благодари на европейските инженери за успешната мисия

Екипажът на лунната мисия на НАСА „Артемис II“ благодари на инженерите в Германия и в цяла Европа за работата им по европейския сервизен модул, който осигури захранването на космическия кораб по време на успешното му пътуване около Луната, предаде ДПА.

По време на посещение в завода на „Еърбъс“ в германския град Бремен американските астронавти Виктор Глоувър и Рийд Уайзман изразиха признателността си към специалистите. Те подчертаха, че безопасното им завръщане е пряк резултат от техния труд и екипажът изцяло е поверил живота си на технологията, която те са създали.

Европейският сервизен модул, който доставя задвижването, електрозахранването, кислорода и водата за космическия кораб „Орион“, се сглобява в базата на „Еърбъс“ в Бремен, уточнява ДПА.

Уайзман и Глоувър, заедно с американската астронавтка Кристина Кук и канадския астронавт Джереми Хенсън, приключиха успешно мисията „Артемис II“ през април. С това те станаха първите хора, пътували до лунната орбита след историческия полет на „Аполо 17“ през 1972 г.

Четиримата астронавти направиха една обиколка около Луната и се отдалечиха от Земята на по-голямо разстояние от всеки друг човек преди тях.