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Екипажът на „Артемис II“ благодари на европейските инженери за успешната мисия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Наука и технологии
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Екипажът на лунната мисия на НАСА „Артемис II“ благодари на инженерите в Германия и в цяла Европа за работата им по европейския сервизен модул, който осигури захранването на космическия кораб по време на успешното му пътуване около Луната, предаде ДПА.

По време на посещение в завода на „Еърбъс“ в германския град Бремен американските астронавти Виктор Глоувър и Рийд Уайзман изразиха признателността си към специалистите. Те подчертаха, че безопасното им завръщане е пряк резултат от техния труд и екипажът изцяло е поверил живота си на технологията, която те са създали.

Европейският сервизен модул, който доставя задвижването, електрозахранването, кислорода и водата за космическия кораб „Орион“, се сглобява в базата на „Еърбъс“ в Бремен, уточнява ДПА.

Уайзман и Глоувър, заедно с американската астронавтка Кристина Кук и канадския астронавт Джереми Хенсън, приключиха успешно мисията „Артемис II“ през април. С това те станаха първите хора, пътували до лунната орбита след историческия полет на „Аполо 17“ през 1972 г.

Четиримата астронавти направиха една обиколка около Луната и се отдалечиха от Земята на по-голямо разстояние от всеки друг човек преди тях.

#космическа мисия

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