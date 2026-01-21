ЕП замрази ратифицирането на търговското споразумение между ЕС и САЩ

Евродепутатите обсъждаха днес европейския отговор на заплахите на Доналд Тръмп да въведе мита срещу някои европейски държави заради отхвърлянето на претенциите на Вашингтон да придобие Гренландия.

Отговорът ще бъде единен и категоричен, обещават европейските институции. Евродепутатите отказаха да одобрят търговското споразумение със САЩ и настояват Европа да извади "търговската базука" срещу Тръмп.

Антонио Коща, председател на Европейския съвет: "Нови мита биха подкопали трансатлантическите отношения и са несъвместими с търговското споразумение между ЕС и САЩ. Ние сме готови да защитим себе си, нашите държави членки, нашите граждани, нашите компании срещу всякаква форма на принуда. И Европейският съюз има силата и инструментите да го направи."

Утре европейските лидери се събират на спешна среща на върха в Брюксел, за да решат как ще отговорят на заплахите на Доналд Тръмп.