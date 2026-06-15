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Ергин Атаман се раздели с баскетболния Панатинайкос

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Спорт
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Отборът приключи сезона само с Купата на Гърция.

Апоел Тел Авив - Панатинайкос
Снимка: Startphoto.bg
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Турчинът Ергин Атаман напусна треньорския пост в баскетболния Панатинайкос, а сърбинът Желко Обрадович е начело в списъка с потенциални негови заместници.

Въпреки че Атаман имаше гарантиран договор и за предстоящия сезон 2026/2027, гръцкият клуб реши да не продължи сътрудничеството.

„Горд съм, че работих за Панатинайкос. Горд съм, че през последните три години спечелих четири невероятни трофея, включително титлата в Евролигата. През целия си живот ще помня тези дни и невероятната подкрепа от семейството на Панатинайкос. Сега е време за нова ера за всички нас“, коментира Ергин Атаман видео, публикувано в социалните мрежи на Панатинайкос.

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A post shared by Panathinaikos BC (@paobcgr)


#Ергин Атаман #БК Панатинайкос

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